ВС России пресекли в Харьковской области действия трех украинских ДРГ
ВС России пресекли действия трех групп украинских диверсантов в Харьковской области
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на позициях в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Вооруженные силы России за минувшие сутки на купянском направлении уничтожили свыше 30 украинских военных, в Харьковской области пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп, сообщает в сводке Минобороны РФ.
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"На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Першотравневое и Берестовое Харьковской области, Стельмаховка Луганской народной республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп", - говорится в сообщении.
По данным российского военного ведомства, "за сутки на Купянском направлении российской армией были уничтожены свыше 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Paladin производства США".