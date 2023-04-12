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ВС России пресекли в Харьковской области действия трех украинских ДРГ - РИА Новости, 12.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:34 12.04.2023 (обновлено: 14:35 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/spetsoperatsiya-1864784728.html
ВС России пресекли в Харьковской области действия трех украинских ДРГ
ВС России пресекли в Харьковской области действия трех украинских ДРГ - РИА Новости, 12.04.2023
ВС России пресекли в Харьковской области действия трех украинских ДРГ
Вооруженные силы России за минувшие сутки на купянском направлении уничтожили свыше 30 украинских военных, в Харьковской области пресечены действия трех... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T14:34
2023-04-12T14:35
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Вооруженные силы России за минувшие сутки на купянском направлении уничтожили свыше 30 украинских военных, в Харьковской области пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп, сообщает в сводке Минобороны РФ. По данным российского военного ведомства, "за сутки на Купянском направлении российской армией были уничтожены свыше 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Paladin производства США".
харьковская область
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безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России пресекли в Харьковской области действия трех украинских ДРГ

ВС России пресекли действия трех групп украинских диверсантов в Харьковской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на позициях в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Вооруженные силы России за минувшие сутки на купянском направлении уничтожили свыше 30 украинских военных, в Харьковской области пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп, сообщает в сводке Минобороны РФ.
«
"На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Першотравневое и Берестовое Харьковской области, Стельмаховка Луганской народной республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп", - говорится в сообщении.
По данным российского военного ведомства, "за сутки на Купянском направлении российской армией были уничтожены свыше 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Paladin производства США".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
11 апреля, 13:58
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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