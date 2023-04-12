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ВС России пресекли в Харьковской области действия трех украинских ДРГ

ВС России пресекли в Харьковской области действия трех украинских ДРГ - РИА Новости, 12.04.2023

ВС России пресекли в Харьковской области действия трех украинских ДРГ

Вооруженные силы России за минувшие сутки на купянском направлении уничтожили свыше 30 украинских военных, в Харьковской области пресечены действия трех... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T14:34

2023-04-12T14:34

2023-04-12T14:35

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Вооруженные силы России за минувшие сутки на купянском направлении уничтожили свыше 30 украинских военных, в Харьковской области пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп, сообщает в сводке Минобороны РФ. По данным российского военного ведомства, "за сутки на Купянском направлении российской армией были уничтожены свыше 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Paladin производства США".

харьковская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)