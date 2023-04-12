https://ria.ru/20230412/spetsoperatsiya-1864777635.html

На Краснолиманском направлении Киев потерял более 80 человек за сутки

На Краснолиманском направлении Киев потерял более 80 человек за сутки - РИА Новости, 12.04.2023

На Краснолиманском направлении Киев потерял более 80 человек за сутки

Вооруженные силы РФ на Краснолиманском направлении за минувшие сутки уничтожили более 80 украинских военных и 4 бронемашины, сообщило в сводке Минобороны... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T14:14

2023-04-12T14:14

2023-04-12T14:30

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 апр- РИА Новости. Вооруженные силы РФ на Краснолиманском направлении за минувшие сутки уничтожили более 80 украинских военных и 4 бронемашины, сообщило в сводке Минобороны России."На Краснолиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Червонопоповка, Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики, Григоровка и Терны Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также гаубица Д-20", - говорится в сообщении.

луганская народная республика

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)