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На Краснолиманском направлении Киев потерял более 80 человек за сутки - РИА Новости, 12.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 12.04.2023 (обновлено: 14:30 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/spetsoperatsiya-1864777635.html
На Краснолиманском направлении Киев потерял более 80 человек за сутки
На Краснолиманском направлении Киев потерял более 80 человек за сутки - РИА Новости, 12.04.2023
На Краснолиманском направлении Киев потерял более 80 человек за сутки
Вооруженные силы РФ на Краснолиманском направлении за минувшие сутки уничтожили более 80 украинских военных и 4 бронемашины, сообщило в сводке Минобороны... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T14:14
2023-04-12T14:30
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 апр- РИА Новости. Вооруженные силы РФ на Краснолиманском направлении за минувшие сутки уничтожили более 80 украинских военных и 4 бронемашины, сообщило в сводке Минобороны России."На Краснолиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Червонопоповка, Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики, Григоровка и Терны Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также гаубица Д-20", - говорится в сообщении.
луганская народная республика
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безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Краснолиманском направлении Киев потерял более 80 человек за сутки

Минобороны России: Киев потерял на Краснолиманском направлении более 80 человек за сутки

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр- РИА Новости. Вооруженные силы РФ на Краснолиманском направлении за минувшие сутки уничтожили более 80 украинских военных и 4 бронемашины, сообщило в сводке Минобороны России.
"На Краснолиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Червонопоповка, Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики, Григоровка и Терны Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также гаубица Д-20", - говорится в сообщении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
11 апреля, 13:58
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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