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Пушилин рассказал об успехах российских войск на Майорском направлении - РИА Новости, 12.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:00 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/spetsoperatsiya-1864634598.html
Пушилин рассказал об успехах российских войск на Майорском направлении
Пушилин рассказал об успехах российских войск на Майорском направлении - РИА Новости, 12.04.2023
Пушилин рассказал об успехах российских войск на Майорском направлении
Врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью сообщил, что зафиксированы определенные успехи войск РФ на майорском направлении, что позволит в перспективе остановить... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T00:00
2023-04-12T00:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью сообщил, что зафиксированы определенные успехи войск РФ на майорском направлении, что позволит в перспективе остановить обстрелы Горловки. "Нас также волнует ситуация на Горловском направлении, потому что Горловка под ежедневным обстрелом находится. Это влечет очень серьезные последствия для гражданского населения, поэтому движение подразделений на майорском, назовем его так, направлении для нас тоже в поле зрения, и там тоже мы фиксируем определенные успехи", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20230411/kontrnastuplenie-1864634441.html
горловка
донецкая народная республика
россия
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в мире, горловка, донецкая народная республика, россия, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин
Пушилин рассказал об успехах российских войск на Майорском направлении

Пушилин: зафиксировали успехи российских войск на Майорском направлении в ДНР

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Военнослужащий Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
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Военнослужащий Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью сообщил, что зафиксированы определенные успехи войск РФ на майорском направлении, что позволит в перспективе остановить обстрелы Горловки.
"Нас также волнует ситуация на Горловском направлении, потому что Горловка под ежедневным обстрелом находится. Это влечет очень серьезные последствия для гражданского населения, поэтому движение подразделений на майорском, назовем его так, направлении для нас тоже в поле зрения, и там тоже мы фиксируем определенные успехи", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис Пушилин
 
 
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