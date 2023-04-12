https://ria.ru/20230412/spetsoperatsiya-1864634598.html

Пушилин рассказал об успехах российских войск на Майорском направлении

Пушилин рассказал об успехах российских войск на Майорском направлении - РИА Новости, 12.04.2023

Пушилин рассказал об успехах российских войск на Майорском направлении

Врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью сообщил, что зафиксированы определенные успехи войск РФ на майорском направлении, что позволит в перспективе остановить... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T00:00

2023-04-12T00:00

2023-04-12T00:00

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью сообщил, что зафиксированы определенные успехи войск РФ на майорском направлении, что позволит в перспективе остановить обстрелы Горловки. "Нас также волнует ситуация на Горловском направлении, потому что Горловка под ежедневным обстрелом находится. Это влечет очень серьезные последствия для гражданского населения, поэтому движение подразделений на майорском, назовем его так, направлении для нас тоже в поле зрения, и там тоже мы фиксируем определенные успехи", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20230411/kontrnastuplenie-1864634441.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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в мире, горловка, донецкая народная республика, россия, денис пушилин