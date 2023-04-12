https://ria.ru/20230412/spetsnaz-1864638003.html

Guardian: большинство спецназовцев из стран НАТО на Украине были британцами

Guardian: большинство спецназовцев из стран НАТО на Украине были британцами - РИА Новости, 12.04.2023

Guardian: большинство спецназовцев из стран НАТО на Украине были британцами

Большая часть военнослужащих сил специального назначения из стран НАТО на Украине в феврале-марте 2023 года были британцами, их количество составило до 50... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T01:13

2023-04-12T01:13

2023-04-12T10:33

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Большая часть военнослужащих сил специального назначения из стран НАТО на Украине в феврале-марте 2023 года были британцами, их количество составило до 50 человек, сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники. Газета изучила часть просочившихся в сеть документов после утечки данных американской разведки. "Согласно документам, по подсчетам официальных лиц США, в то время, из 97 (военнослужащих) сил специального назначения из стран НАТО, действующих на Украине, 50 были британцами. Это значительно больше, чем от США и Франции, которые, как сообщалось, предоставили 14 и 15 человек из сил специального назначения соответственно", - говорится в сообщении издания. При этом документы не содержат никакой информации о целях развертывания британских или других контингентов сил специального назначения. По данным СМИ, в настоящее время высокопоставленные лица министерства не знают, кто стоит за "утечкой". При этом отмечается, что в последние дни ходили разговоры о том, что источником мог быть ребенок кого-то из сотрудников Пентагона, который хотел похвастаться перед друзьями в мессенджере Discord, где изначально и появились секретные материалы. Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.

https://ria.ru/20230410/naemnik-1864350625.html

https://ria.ru/20230402/oruzhie-1862527504.html

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в мире, россия, сша, дмитрий песков, нато