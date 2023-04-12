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Guardian: большинство спецназовцев из стран НАТО на Украине были британцами - РИА Новости, 12.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:13 12.04.2023 (обновлено: 10:33 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/spetsnaz-1864638003.html
Guardian: большинство спецназовцев из стран НАТО на Украине были британцами
Guardian: большинство спецназовцев из стран НАТО на Украине были британцами - РИА Новости, 12.04.2023
Guardian: большинство спецназовцев из стран НАТО на Украине были британцами
Большая часть военнослужащих сил специального назначения из стран НАТО на Украине в феврале-марте 2023 года были британцами, их количество составило до 50... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T01:13
2023-04-12T10:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Большая часть военнослужащих сил специального назначения из стран НАТО на Украине в феврале-марте 2023 года были британцами, их количество составило до 50 человек, сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники. Газета изучила часть просочившихся в сеть документов после утечки данных американской разведки. "Согласно документам, по подсчетам официальных лиц США, в то время, из 97 (военнослужащих) сил специального назначения из стран НАТО, действующих на Украине, 50 были британцами. Это значительно больше, чем от США и Франции, которые, как сообщалось, предоставили 14 и 15 человек из сил специального назначения соответственно", - говорится в сообщении издания. При этом документы не содержат никакой информации о целях развертывания британских или других контингентов сил специального назначения. По данным СМИ, в настоящее время высокопоставленные лица министерства не знают, кто стоит за "утечкой". При этом отмечается, что в последние дни ходили разговоры о том, что источником мог быть ребенок кого-то из сотрудников Пентагона, который хотел похвастаться перед друзьями в мессенджере Discord, где изначально и появились секретные материалы. Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
https://ria.ru/20230410/naemnik-1864350625.html
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в мире, россия, сша, дмитрий песков, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Дмитрий Песков, НАТО
Guardian: большинство спецназовцев из стран НАТО на Украине были британцами

The Guardian: большая часть спецназа стран НАТО прибыла на Украину из Британии

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Большая часть военнослужащих сил специального назначения из стран НАТО на Украине в феврале-марте 2023 года были британцами, их количество составило до 50 человек, сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники.
Газета изучила часть просочившихся в сеть документов после утечки данных американской разведки.
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"Согласно документам, по подсчетам официальных лиц США, в то время, из 97 (военнослужащих) сил специального назначения из стран НАТО, действующих на Украине, 50 были британцами. Это значительно больше, чем от США и Франции, которые, как сообщалось, предоставили 14 и 15 человек из сил специального назначения соответственно", - говорится в сообщении издания.
При этом документы не содержат никакой информации о целях развертывания британских или других контингентов сил специального назначения.
По данным СМИ, в настоящее время высокопоставленные лица министерства не знают, кто стоит за "утечкой". При этом отмечается, что в последние дни ходили разговоры о том, что источником мог быть ребенок кого-то из сотрудников Пентагона, который хотел похвастаться перед друзьями в мессенджере Discord, где изначально и появились секретные материалы.
Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАДмитрий ПесковНАТО
 
 
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