https://ria.ru/20230412/soveschanie-1864930476.html

В Кремле рассказали о планах по проведению военных совещаний в Сочи

В Кремле рассказали о планах по проведению военных совещаний в Сочи - РИА Новости, 12.04.2023

В Кремле рассказали о планах по проведению военных совещаний в Сочи

Точных планов по проведению совещаний по военной тематике в Сочи пока нет, но при необходимости они могут быть проведены, сказал журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T23:27

2023-04-12T23:27

2023-04-12T23:27

сочи

россия

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Точных планов по проведению совещаний по военной тематике в Сочи пока нет, но при необходимости они могут быть проведены, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока точных планов нет, но при необходимости они будут назначены", - сообщил он.

https://ria.ru/20230412/forum-1864927713.html

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