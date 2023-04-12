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В Кремле рассказали о планах по проведению военных совещаний в Сочи
В Кремле рассказали о планах по проведению военных совещаний в Сочи - РИА Новости, 12.04.2023
В Кремле рассказали о планах по проведению военных совещаний в Сочи
Точных планов по проведению совещаний по военной тематике в Сочи пока нет, но при необходимости они могут быть проведены, сказал журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T23:27
2023-04-12T23:27
2023-04-12T23:27
сочи
россия
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Точных планов по проведению совещаний по военной тематике в Сочи пока нет, но при необходимости они могут быть проведены, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока точных планов нет, но при необходимости они будут назначены", - сообщил он.
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сочи, россия, дмитрий песков, в мире
Сочи, Россия, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле рассказали о планах по проведению военных совещаний в Сочи
Песков: точных планов по проведению военных совещаний в Сочи пока нет