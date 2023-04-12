https://ria.ru/20230412/sovbez-1864688739.html

Лавров пока не получил американскую визу для участия в Совбезе ООН

Лавров пока не получил американскую визу для участия в Совбезе ООН - РИА Новости, 12.04.2023

Лавров пока не получил американскую визу для участия в Совбезе ООН

США пока не выдали визы главе МИД РФ Сергею Лаврову и российской делегации для участия в СБ ООН, заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T10:07

2023-04-12T10:07

2023-04-12T10:07

сша

россия

сергей лавров

оон

совет безопасности оон

сергей рябков

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580727915_0:117:2775:1679_1920x0_80_0_0_ad9f37ae13c1968d473680b017113a5a.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. США пока не выдали визы главе МИД РФ Сергею Лаврову и российской делегации для участия в СБ ООН, заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. "Пока ни одна виза не выдана", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, выдали ли США визу Лаврову для участии в Совбезе ООН.

https://ria.ru/20230329/guterresh-1861693909.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, россия, сергей лавров, оон, совет безопасности оон, сергей рябков, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)