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Лавров пока не получил американскую визу для участия в Совбезе ООН - РИА Новости, 12.04.2023
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10:07 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/sovbez-1864688739.html
Лавров пока не получил американскую визу для участия в Совбезе ООН
Лавров пока не получил американскую визу для участия в Совбезе ООН - РИА Новости, 12.04.2023
Лавров пока не получил американскую визу для участия в Совбезе ООН
США пока не выдали визы главе МИД РФ Сергею Лаврову и российской делегации для участия в СБ ООН, заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T10:07
2023-04-12T10:07
сша
россия
сергей лавров
оон
совет безопасности оон
сергей рябков
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. США пока не выдали визы главе МИД РФ Сергею Лаврову и российской делегации для участия в СБ ООН, заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. "Пока ни одна виза не выдана", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, выдали ли США визу Лаврову для участии в Совбезе ООН.
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сша, россия, сергей лавров, оон, совет безопасности оон, сергей рябков, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Россия, Сергей Лавров, ООН, Совет Безопасности ООН, Сергей Рябков, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров пока не получил американскую визу для участия в Совбезе ООН

Рябков: никто из российской делегации, включая Лаврова, не получил визу на Совбез ООН

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания в режиме видеоконференции с Советом Безопасности ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания в режиме видеоконференции с Советом Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания в режиме видеоконференции с Советом Безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. США пока не выдали визы главе МИД РФ Сергею Лаврову и российской делегации для участия в СБ ООН, заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Пока ни одна виза не выдана", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, выдали ли США визу Лаврову для участии в Совбезе ООН.
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СШАРоссияСергей ЛавровООНСовет Безопасности ООНСергей РябковПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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