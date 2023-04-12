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Слуцкий возглавил отделение ЛДПР в Петербурге
Слуцкий возглавил отделение ЛДПР в Петербурге - РИА Новости, 12.04.2023
Слуцкий возглавил отделение ЛДПР в Петербурге
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий возглавил отделение партии в Санкт-Петербурге, об этом сообщил РИА Новости сам глава либерал-демократов. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T18:55
2023-04-12T18:55
2023-04-12T18:55
политика
санкт-петербург
леонид слуцкий (политик)
лдпр
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий возглавил отделение партии в Санкт-Петербурге, об этом сообщил РИА Новости сам глава либерал-демократов. "Давно", — сообщил Слуцкий агентству, отвечая на вопрос о событии. Главу координационного совета регионального отделения выбирают его участники, сообщается в уставе партии. Ранее Слуцкий возглавил центральный аппарат партии. В ЛДПР тогда сообщили, что партия проведет изменения в своей региональной сети к выборам 2023 года. При этом Слуцкий возглавил и молодежное отделение либерал-демократов, а на съезде возглавил высший совет партии.
https://ria.ru/20230406/neyroset-1863503540.html
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политика, санкт-петербург, леонид слуцкий (политик), лдпр
Политика, Санкт-Петербург, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Слуцкий возглавил отделение ЛДПР в Петербурге
Председатель ЛДПР Слуцкий возглавил отделение партии в Петербурге
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий возглавил отделение партии в Санкт-Петербурге, об этом сообщил РИА Новости сам глава либерал-демократов.
"Давно", — сообщил Слуцкий агентству, отвечая на вопрос о событии.
Главу координационного совета регионального отделения выбирают его участники, сообщается в уставе партии.
Ранее Слуцкий возглавил центральный аппарат партии. В ЛДПР тогда сообщили, что партия проведет изменения в своей региональной сети к выборам 2023 года. При этом Слуцкий возглавил и молодежное отделение либерал-демократов, а на съезде возглавил высший совет партии.
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