https://ria.ru/20230412/slezhka-1864799672.html

МИД прокомментировал информацию о слежке США за своими партнерами

МИД прокомментировал информацию о слежке США за своими партнерами - РИА Новости, 12.04.2023

МИД прокомментировал информацию о слежке США за своими партнерами

Информация о том, что США могли следить за Владимиром Зеленским, не является сенсацией, учитывая историю слежки Вашингтона за своими партнерами, заявила... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T15:20

2023-04-12T15:20

2023-04-12T15:20

в мире

сша

россия

вашингтон (штат)

министерство обороны сша

нато

мария захарова

владимир зеленский

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Информация о том, что США могли следить за Владимиром Зеленским, не является сенсацией, учитывая историю слежки Вашингтона за своими партнерами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее телеканал CNN со ссылкой на просочившиеся в сеть секретные документы Пентагона сообщил, что США шпионили за Зеленским. "Не хочу комментировать вбросы и анонимные источники. Но я скажу о самом факте. А что, это стало новостью, что США следят в первую очередь за своими союзниками, за теми, кто им доверяет? Это что, кто-то не знал? Если никто не знал, значит, люди не следят за повесткой. Я напомню, как несколько лет назад были опубликованы данные, причём официально подтвержденные германской стороной и многими экспертами, о том, что все телефоны все средства связи на тот момент канцлера ФРГ госпожи Меркель прослушивались ее ближайшими партнёрами - США. Все плечами пожали сказали, что - ну да - и пошли дальше" - сказала она на брифинге в среду. "Что значит - следить за Зеленским? Он весь упакован в американское все – от средств связи, слежения, вооружений, мало того, плотнейшее кольцо советников, экспертов, людей, которые выдают себя за граждан Украины, при этом имеют паспорта США или других стран… Поэтому тут нет никакой сенсации", - указала она. На прошлой неделе СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. При этом агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников утверждает, что в США не исключали, что документы, попавшие в сеть, могли быть подделаны. Тем не менее еще в пятницу офис Владимира Зеленского сообщал о том, что сам Зеленский на заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил вопросы предотвращения утечек о планах украинских войск. Ранее телеканал CNN сообщал, что утечка секретных документов Пентагона глубоко встревожила американских официальных лиц, которые опасаются, что эта ситуация может поставить под угрозу источники и подорвать важные международные отношения.

https://ria.ru/20230412/ssha-1864792124.html

https://ria.ru/20230411/utechki-1864312563.html

https://ria.ru/20230411/politika-1864324206.html

сша

россия

вашингтон (штат)

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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), министерство обороны сша, нато, мария захарова, владимир зеленский