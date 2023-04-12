https://ria.ru/20230412/sistemy-1864862233.html

Путин заявил о необходимости создания суверенных космических систем

Путин заявил о необходимости создания суверенных космических систем - РИА Новости, 12.04.2023

Путин заявил о необходимости создания суверенных космических систем

Президент РФ Владимир Путин заявил в среду о необходимости создания суверенных космических систем, а также перехода к производству продуктов в интересах... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T17:30

2023-04-12T17:30

2023-04-12T17:45

наука

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил в среду о необходимости создания суверенных космических систем, а также перехода к производству продуктов в интересах национальной экономики."Нужно быстрее переходить к производству передовых конкурентных продуктов в интересах национальной экономики", - сказал Путин на торжественном мероприятии, посвящённом Дню космонавтики, в Кремле.По его словам, РФ, безусловно, "надо создавать суверенные космические системы и компонентную базу нового поколения".

https://ria.ru/20230412/film-1864860918.html

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космос - риа наука, россия, владимир путин, наука