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США захватили одного из главарей ИГ* на востоке Сирии - РИА Новости, 12.04.2023
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19:57 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/siriya-1864899858.html
США захватили одного из главарей ИГ* на востоке Сирии
США захватили одного из главарей ИГ* на востоке Сирии - РИА Новости, 12.04.2023
США захватили одного из главарей ИГ* на востоке Сирии
США захватили одного из главарей ИГ* и двух его сообщников в Сирии, сообщило Центральное командование США в среду. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T19:57
2023-04-12T19:57
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. США захватили одного из главарей ИГ* и двух его сообщников в Сирии, сообщило Центральное командование США в среду. "Силы Центрального командования провели вертолетный рейд на востоке Сирии вечером 8 апреля, во время которого был захвачен один из организаторов проводимых ИГ атак Худайфа аль-Йемени (Hudayfah al Yemeni) и двое его сообщников", - сообщил Пентагон. По информации военных, пострадавших и жертв среди мирного населения нет. "Поимка Худайфа аль-Йемени и его сообщников нарушит возможности организации по планированию и проведению их (ИГ* - ред.) операций", - уверены в Центральном командовании.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230325/siriya-1860661439.html
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в мире, сша, сирия, россия, исламское государство, министерство обороны сша
В мире, США, Сирия, Россия, Исламское государство, Министерство обороны США
США захватили одного из главарей ИГ* на востоке Сирии

Пентагон: США захватили одного из главарей ИГ на востоке Сирии

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные на базе в Сирии
Американские военные на базе в Сирии - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военные на базе в Сирии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. США захватили одного из главарей ИГ* и двух его сообщников в Сирии, сообщило Центральное командование США в среду.
"Силы Центрального командования провели вертолетный рейд на востоке Сирии вечером 8 апреля, во время которого был захвачен один из организаторов проводимых ИГ атак Худайфа аль-Йемени (Hudayfah al Yemeni) и двое его сообщников", - сообщил Пентагон.
По информации военных, пострадавших и жертв среди мирного населения нет.
"Поимка Худайфа аль-Йемени и его сообщников нарушит возможности организации по планированию и проведению их (ИГ* - ред.) операций", - уверены в Центральном командовании.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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