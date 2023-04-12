https://ria.ru/20230412/shtraf-1864814453.html

Самарский депутат с лапшой на ушах обжаловал штраф за дискредитацию армии

Самарский депутат с лапшой на ушах обжаловал штраф за дискредитацию армии - РИА Новости, 12.04.2023

Самарский депутат с лапшой на ушах обжаловал штраф за дискредитацию армии

Депутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Абдалкин, слушавший послание президента с лапшой на ушах, обжаловал решение о штрафе в 150 тысяч рублей за... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T15:55

2023-04-12T15:55

2023-04-12T15:55

россия

кпрф

самарская губернская дума

госдума рф

владимир путин

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САРАТОВ, 12 апр - РИА Новости. Депутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Абдалкин, слушавший послание президента с лапшой на ушах, обжаловал решение о штрафе в 150 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ, сообщает областной суд. Публикация в телеграм-канале депутата ранее привлекала внимание как центрального аппарата КПРФ, так и регионального отделения. Коллеги по парламенту единогласно объявили Абдалкину публичное порицание и решили пожаловаться на него в правоохранительные органы, а депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев попросил проверить коллегу на предмет статьи УК РФ "Оскорбление представителя власти". Позже полиция составила административный протокол о дискредитации ВС РФ на Абдалкина, и Новокуйбышевский городской суд признал его виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначил штрафа 150 тысяч рублей. "Обжалования: ФИО заявителя - Абдалкин М.А. ... Судебное заседание - 27 апреля в 10.00 (9.00 мск)", - говорится в карточке дела на сайте областного суда. Сам Абдалкин в своем телеграм-канале отметил, что надеется "на справедливое, объективное и беспристрастное рассмотрение". Президент РФ Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию 21 февраля: речь шла о необходимости развивать новые регионы России, поддержке участников спецоперации и отношениях с Западом.

https://ria.ru/20230316/deputat-1858382538.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, кпрф, самарская губернская дума, госдума рф, владимир путин