https://ria.ru/20230412/shtraf-1864814453.html
Самарский депутат с лапшой на ушах обжаловал штраф за дискредитацию армии
Самарский депутат с лапшой на ушах обжаловал штраф за дискредитацию армии - РИА Новости, 12.04.2023
Самарский депутат с лапшой на ушах обжаловал штраф за дискредитацию армии
Депутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Абдалкин, слушавший послание президента с лапшой на ушах, обжаловал решение о штрафе в 150 тысяч рублей за... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T15:55
2023-04-12T15:55
2023-04-12T15:55
россия
кпрф
самарская губернская дума
госдума рф
владимир путин
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САРАТОВ, 12 апр - РИА Новости. Депутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Абдалкин, слушавший послание президента с лапшой на ушах, обжаловал решение о штрафе в 150 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ, сообщает областной суд. Публикация в телеграм-канале депутата ранее привлекала внимание как центрального аппарата КПРФ, так и регионального отделения. Коллеги по парламенту единогласно объявили Абдалкину публичное порицание и решили пожаловаться на него в правоохранительные органы, а депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев попросил проверить коллегу на предмет статьи УК РФ "Оскорбление представителя власти". Позже полиция составила административный протокол о дискредитации ВС РФ на Абдалкина, и Новокуйбышевский городской суд признал его виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначил штрафа 150 тысяч рублей. "Обжалования: ФИО заявителя - Абдалкин М.А. ... Судебное заседание - 27 апреля в 10.00 (9.00 мск)", - говорится в карточке дела на сайте областного суда. Сам Абдалкин в своем телеграм-канале отметил, что надеется "на справедливое, объективное и беспристрастное рассмотрение". Президент РФ Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию 21 февраля: речь шла о необходимости развивать новые регионы России, поддержке участников спецоперации и отношениях с Западом.
https://ria.ru/20230316/deputat-1858382538.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кпрф, самарская губернская дума, госдума рф, владимир путин
Россия, КПРФ, Самарская Губернская Дума, Госдума РФ, Владимир Путин
Самарский депутат с лапшой на ушах обжаловал штраф за дискредитацию армии
Самарский депутат с лапшой на ушах обжаловал штраф за дискредитацию Вооруженных сил
САРАТОВ, 12 апр - РИА Новости. Депутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Абдалкин, слушавший послание президента с лапшой на ушах, обжаловал решение о штрафе в 150 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ, сообщает областной суд.
Публикация в телеграм-канале депутата ранее привлекала внимание как центрального аппарата КПРФ, так и регионального отделения. Коллеги по парламенту единогласно объявили Абдалкину публичное порицание и решили пожаловаться на него в правоохранительные органы, а депутат Госдумы
от ЛДПР Владимир Кошелев
попросил проверить коллегу на предмет статьи УК РФ "Оскорбление представителя власти".
Суд оштрафовал самарского депутата с лапшой на ушах на 150 тысяч рублей
Позже полиция составила административный протокол о дискредитации ВС РФ на Абдалкина, и Новокуйбышевский городской суд признал его виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначил штрафа 150 тысяч рублей.
"Обжалования: ФИО заявителя - Абдалкин М.А. ... Судебное заседание - 27 апреля в 10.00 (9.00 мск)", - говорится в карточке дела на сайте областного суда.
Сам Абдалкин в своем телеграм-канале отметил, что надеется "на справедливое, объективное и беспристрастное рассмотрение".
Президент РФ Владимир Путин
огласил послание Федеральному собранию 21 февраля: речь шла о необходимости развивать новые регионы России, поддержке участников спецоперации и отношениях с Западом.
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