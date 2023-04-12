https://ria.ru/20230412/shrilanka-1864812446.html

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых на Шри-Ланке на майские праздники

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых на Шри-Ланке на майские праздники - РИА Новости, 12.04.2023

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых на Шри-Ланке на майские праздники

У россиян еще есть возможность забронировать доступные туры на Шри-Ланку на майские праздники, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T15:56

2023-04-12T15:56

2023-04-12T15:56

туризм

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шри-ланка

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. У россиян еще есть возможность забронировать доступные туры на Шри-Ланку на майские праздники, сообщает АТОР. Так, у FUN&SUN путевка с вылетом 30 апреля на 12 ночей с проживанием в отеле три звезды без питания стоит от 164 тысяч рублей на двоих. У PAC Group тур с вылетом 29 апреля на семь ночей в "пятерку" – от 199 тысяч рублей на двоих.По данным туроператора "Русский Экспресс", стоимость билетов на Шри-Ланку в свободной продаже на вылеты в конце апреля с захватом первых майских составляет от 64 тысяч рублей за одного на стыковочных рейсах (в обе стороны) и от 73 тысяч рублей при путешествии на прямом рейсе."Шри-Ланка долгое время была недооцененным направлением. Великолепные пляжи, интересная историческая экскурсионная программа, природные достопримечательности вкупе с недорогой ценой пакетных туров делают остров привлекательным для путешествий", – отмечает руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.По ее данным, программа Coral Travel по Шри-Ланке на майские праздники уже закрыта на 50 процентов. Туроператор предлагает путевки на Шри-Ланку на гарантированных блоках Air Arabia из Москвы (4 раза в неделю), а также на базе прямых рейсов AZUR air на вылетах из Самары, Тюмени и Новосибирска.Хорошая динамика продаж позволила туроператорам – ANEX Tour, FUN&SUN, "Интурист" – принять решение о продлении чартерных программ на Шри-Ланку на летний сезон. Так, у FUN&SUN уже есть брони как на майские праздники, так и на лето и осень. Туроператоры оценивают спрос на Шри-Ланку в период майских праздников как достаточно высокий, чему способствуют как прямые регулярные и чартерные рейсы, так различные варианты стыковочных перелетов.Традиционно во второй половине апреля пляжный сезон на Шри-Ланке перемещается с западного побережья на восточное. На южное и западное побережье приходит сезон муссонов и дождей. Как рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист", особенность восточного побережья Шри-Ланки – белоснежные пляжи, которые напоминают мальдивские. Порадует туристов и хорошая отельная база: можно найти варианты размещения как с питанием "завтраки", так и по концепции "всё включено".Специалисты туроператора FUN&SUN советуют выбирать для комфортного пляжного отдыха в мае на Шри-Ланки регионы Тринкомале, Пасикуда и Нилавели.Россияне уверенно лидируют во въездном туризме Шри-Ланки. По итогам первых трех месяцев 20223 года в стране побывали почти 80 тысяч гостей из России.

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новости - туризм, шри-ланка, coral travel, air arabia, интурист, отдых на море, куда можно лететь