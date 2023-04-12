https://ria.ru/20230412/shkoly-1864770587.html

В Ростовской области появится восемь новых школ

В Ростовской области появится восемь новых школ - РИА Новости, 12.04.2023

В Ростовской области появится восемь новых школ

Восемь новых школ и три детских сада планируется ввести в эксплуатацию в Ростовской области до конца текущего года, сообщает правительство региона. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T13:52

2023-04-12T13:52

2023-04-12T13:52

ростовская область

школа

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 апр – РИА Новости. Восемь новых школ и три детских сада планируется ввести в эксплуатацию в Ростовской области до конца текущего года, сообщает правительство региона. В среду министр просвещения РФ Сергей Кравцов провел совещание, на котором рассматривались вопросы о создании новых мест в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях, а также объектах инфраструктуры. "В Ростовской области по нацпроектам "Демография" и "Образование" до конца этого года запланирован ввод в эксплуатацию трех детских садов на 290 мест и восьми школ на 8905 мест. При этом объекты в Волгодонске, Каменском районе и Ростове-на-Дону находятся в высокой степени строительной готовности", - говорится в сообщении. Также до конца текущего года в области планируется завершить капитальный ремонт и оснащение десяти школ в Ростове-на-Дону, Батайске, Звереве, Тарасовском, Целинском и Чертковском районах. 40 образовательных организаций будут оснащены в целях внедрения цифровой образовательной среды. На ремонт спортивных залов шести школ выделены средства в объеме 24 миллиона рублей. В семи муниципалитетах будут созданы центры цифрового образования детей "IT-куб", на закупку оборудования предусмотрено 142,3 миллиона рублей. Создается целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. "В Ростовской области планомерно решаются актуальные вопросы развития системы образования. Продолжаем работать над тем, чтобы совершенствовать качество этого процесса. Образовательная среда должна обеспечивать возможности для саморазвития, обучения и воспитания донских дошкольников и школьников", - приводятся в сообщении слова первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова.

https://ria.ru/20230323/istoriya-1860013326.html

https://ria.ru/20221213/rostovskaya-1838400492.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

школа, ростовская область, россия