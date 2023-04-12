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Сейсмолог заявил об окончании основного этапа извержения Шивелуча - РИА Новости, 12.04.2023
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09:59 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/shiveluch-1864686322.html
Сейсмолог заявил об окончании основного этапа извержения Шивелуча
Сейсмолог заявил об окончании основного этапа извержения Шивелуча - РИА Новости, 12.04.2023
Сейсмолог заявил об окончании основного этапа извержения Шивелуча
Вулкан Шивелуч на Камчатке завершил основную фазу извержения, заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров, его слова цитируют на РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T09:59
2023-04-12T09:59
происшествия
камчатка
шивелуч
российская академия наук
усть-камчатский район
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 апр - РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке завершил основную фазу извержения, заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров, его слова цитируют на сайте правительства региона. Извержение Шивелуча на Камчатке началось ранним утром во вторник по местному времени. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 км. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. Там толщина пеплового слоя достигала 8 сантиметров. В среду Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз. Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
https://ria.ru/20230412/pepel-1864593524.html
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происшествия, камчатка, шивелуч, российская академия наук, усть-камчатский район
Происшествия, Камчатка, Шивелуч, Российская академия наук, Усть-Камчатский район
Сейсмолог заявил об окончании основного этапа извержения Шивелуча

Сейсмолог Озеров: основной этап извержения вулкана Шивелуч на Камчатке завершился

© РИА Новости / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН | Перейти в медиабанкИзвержение вулкана Шивелуч на Камчатке
Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН
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Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 апр - РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке завершил основную фазу извержения, заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров, его слова цитируют на сайте правительства региона.
«
"Шивелуч продолжит извержение, но уже в более меньших масштабах. Пепел будет находиться в атмосфере достаточно продолжительное время и будет оседать на деревьях, кустах, земле в виде переметов", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона со ссылкой на слова Озерова.
Извержение Шивелуча на Камчатке началось ранним утром во вторник по местному времени. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 км. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. Там толщина пеплового слоя достигала 8 сантиметров. В среду Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз.
Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Последствия извержения вулкана Шивелуч в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Пепел — не самое страшное. Извержение на Камчатке встревожило ученых
08:00
 
ПроисшествияКамчаткаШивелучРоссийская академия наукУсть-Камчатский район
 
 
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