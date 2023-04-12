https://ria.ru/20230412/shiveluch-1864686322.html

Сейсмолог заявил об окончании основного этапа извержения Шивелуча

Сейсмолог заявил об окончании основного этапа извержения Шивелуча - РИА Новости, 12.04.2023

Сейсмолог заявил об окончании основного этапа извержения Шивелуча

Вулкан Шивелуч на Камчатке завершил основную фазу извержения, заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров, его слова цитируют на РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T09:59

2023-04-12T09:59

2023-04-12T09:59

происшествия

камчатка

шивелуч

российская академия наук

усть-камчатский район

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 апр - РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке завершил основную фазу извержения, заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров, его слова цитируют на сайте правительства региона. Извержение Шивелуча на Камчатке началось ранним утром во вторник по местному времени. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 км. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. Там толщина пеплового слоя достигала 8 сантиметров. В среду Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз. Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.

https://ria.ru/20230412/pepel-1864593524.html

камчатка

шивелуч

усть-камчатский район

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, камчатка, шивелуч, российская академия наук, усть-камчатский район