https://ria.ru/20230412/servis-1864821577.html

В России появился аналог сервиса Downdetector

В России появился аналог сервиса Downdetector - РИА Новости, 12.04.2023

В России появился аналог сервиса Downdetector

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) запустил сервис "Мониторинг сбоев", который является отечественным аналогом зарубежного РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T16:14

2023-04-12T16:14

2023-04-12T16:21

общество

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

интернет

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) запустил сервис "Мониторинг сбоев", который является отечественным аналогом зарубежного Downdetector, отслеживающего сбои популярных интернет-ресурсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ, подведомственен Роскомнадзору), на базе которого работает ЦМУ ССОП. "Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, созданный в рамках реализации закона о суверенном рунете, запустил публичный портал пользователя… с сервисом "Мониторинг сбоев", отечественным аналогом сервиса Downdetector", - говорится в сообщении. Уточняется, что сервис дает пользователям возможность оставлять сообщения о неработоспособности интернет-ресурсов, банковских приложений и операторов связи, отслеживать стабильность их функционирования и изучать географию зафиксированных проблем. "На основе сообщений пользователей о проблемах в работе услуг связи и интернет-сервисов на портале формируется тепловая карта сбоев, с помощью которой можно следить за работоспособностью сервисов в разных регионах России", - поясняется в сообщении. Таким образом, с помощью сервиса пользователи могут узнать, произошел ли массовый сбой или единичная ошибка, отметили в ГРЧЦ. Добавляется, что специалисты Центра мониторинга будут проверять проблему и выяснять, с чем она связана, в том числе с помощью информационных систем центра. При получении большого количества сообщений о сбоях специалисты центра будут подключаться к решению проблемы совместно с операторами связи и владельцами сервисов, заявили в ГРЧЦ. "Ключевая особенность сервиса - использование маршрутной информации непосредственно от всех российских операторов связи посредством информационной системы мониторинга центра. Это позволяет получать достоверные данные о маршруте на интересующую сеть с точки зрения любого российского оператора… данные предоставляются в режиме реального времени", - отметили в ГРЧЦ.

https://ria.ru/20230412/sber-1864756939.html

https://ria.ru/20230412/telegram-1864815414.html

https://ria.ru/20230412/elektronika-1864739463.html

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общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), интернет