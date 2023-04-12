https://ria.ru/20230412/serbiya-1864885366.html

Посольство России назвало давление Евросоюза на Белград нечистоплотным

Посольство России назвало давление Евросоюза на Белград нечистоплотным - РИА Новости, 12.04.2023

Посольство России назвало давление Евросоюза на Белград нечистоплотным

Чиновники ЕС перед заседанием Совбеза ООН по Косово 27 апреля оказывают давление на официальный Белград с требованием выполнения несуществующих обязательств... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T18:44

2023-04-12T18:44

2023-04-12T19:01

в мире

белград (город)

россия

сербия

евросоюз

косово

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100203/94/1002039445_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_177b2f2997ceafa32319d94df8eb9835.jpg

БЕЛГРАД, 12 апр – РИА Новости. Чиновники ЕС перед заседанием Совбеза ООН по Косово 27 апреля оказывают давление на официальный Белград с требованием выполнения несуществующих обязательств перед Приштиной, заявило посольство России в Сербии. "Накануне заседания Совбеза ООН о положении дел в Косово и Метохии президент Сербии Александр Вучич правомерно делает упор на проблеме продолжающегося в крае террора косовоалбанских радикалов против сербов. Приветствуем его заявления на встрече со спецпредставителем Генсека ООН, главой Миссии ООН в Косово Каролин Зияде о том, что Белград настаивает на поддержании мира и стабильности в регионе, соблюдении международного права и применении резолюции 1244 СБ ООН", - заявило российское диппредставительство. Отмечается, что Россия, которая в этом месяце председательствует в СБ ООН, выступает за продуктивную дискуссию по реальным острым для сербов проблемам, включая формирование Сообщества сербских муниципалитетов Косово, а "Приштина вот уже почти десятилетие игнорирует выполнение этого ключевого обязательства, однако это продолжает сходить ей с рук". "Европосредники вновь показали – что ожидаемо – свою нечистоплотность. По требованию Приштины (Брюссель обслуживает не только киевский режим, но и самопровозглашенный приштинский) принялись угрожать Белграду санкциями за невыполнение каких-то мифических международных обязательств, якобы вытекающих из "предложений ЕС по урегулированию", которые обсуждались в Брюсселе и Охриде", - говорится в сообщении дипмиссии. Подчеркивается, что при этом Евросоюз ничуть не смущает невыполнение им самим реальных высших международных обязательств по резолюции 1244 СБ ООН. "Александр Вучич четко заявил, что составляет для Белграда "красные линии". Что за истерика в ЕС, что за угрозы в адрес Сербии?!", - задались вопросом российские дипломаты.

https://ria.ru/20230327/trebovaniya-1860805830.html

https://ria.ru/20230412/serbiya-1864819975.html

белград (город)

россия

сербия

косово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белград (город), россия, сербия, евросоюз, косово