Посольство России назвало давление Евросоюза на Белград нечистоплотным
Посольство России в Белграде осудило давление ЕС на Сербию, назвав его нечистоплотным
Вид с воздуха на Белград, Сербия . Архивное фото
БЕЛГРАД, 12 апр – РИА Новости. Чиновники ЕС перед заседанием Совбеза ООН по Косово 27 апреля оказывают давление на официальный Белград с требованием выполнения несуществующих обязательств перед Приштиной, заявило посольство России в Сербии.
"Накануне заседания Совбеза ООН о положении дел в Косово и Метохии президент Сербии Александр Вучич правомерно делает упор на проблеме продолжающегося в крае террора косовоалбанских радикалов против сербов. Приветствуем его заявления на встрече со спецпредставителем Генсека ООН, главой Миссии ООН в Косово Каролин Зияде о том, что Белград настаивает на поддержании мира и стабильности в регионе, соблюдении международного права и применении резолюции 1244 СБ ООН", - заявило российское диппредставительство.
Отмечается, что Россия, которая в этом месяце председательствует в СБ ООН, выступает за продуктивную дискуссию по реальным острым для сербов проблемам, включая формирование Сообщества сербских муниципалитетов Косово, а "Приштина вот уже почти десятилетие игнорирует выполнение этого ключевого обязательства, однако это продолжает сходить ей с рук".
"Европосредники вновь показали – что ожидаемо – свою нечистоплотность. По требованию Приштины (Брюссель обслуживает не только киевский режим, но и самопровозглашенный приштинский) принялись угрожать Белграду санкциями за невыполнение каких-то мифических международных обязательств, якобы вытекающих из "предложений ЕС по урегулированию", которые обсуждались в Брюсселе и Охриде", - говорится в сообщении дипмиссии. Подчеркивается, что при этом Евросоюз ничуть не смущает невыполнение им самим реальных высших международных обязательств по резолюции 1244 СБ ООН.
"Александр Вучич четко заявил, что составляет для Белграда "красные линии". Что за истерика в ЕС, что за угрозы в адрес Сербии?!", - задались вопросом российские дипломаты.