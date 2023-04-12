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В Кремле заявили, что у ООН не все получается по реализации зерновой сделки - РИА Новости, 12.04.2023
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12:48 12.04.2023 (обновлено: 12:55 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/sdelka-1864748997.html
В Кремле заявили, что у ООН не все получается по реализации зерновой сделки
В Кремле заявили, что у ООН не все получается по реализации зерновой сделки - РИА Новости, 12.04.2023
В Кремле заявили, что у ООН не все получается по реализации зерновой сделки
ООН прилагает определенные усилия по реализации зерновой сделки, но у них не все получается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T12:48
2023-04-12T12:55
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. ООН прилагает определенные усилия по реализации зерновой сделки, но у них не все получается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сделка была продлена на 60 дней, а не полностью, исключительно в связи с тем, что ровно половина этой сделки так называемой не работала и не работает до сих пор. Мы знаем, что представители ООН прикладывают определенные усилия, но у них не все получается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как сделка выполняется сейчас.Также Песков заяил, что часть договора по зерновой сделке не работает, по состоянию на сегодняшний день перспективы не такие уж хорошие."По-прежнему вторая половина сделки не работает, эти условия не выполняются. Никакая сделка не может стоять на одной ноге, она должна стоять на двух ногах. В этой связи, конечно, если судить по состоянию на сегодня, то перспективы не такие уж хорошие", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают перспективы продления зерновой сделки.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки и полном ее исполнении, чтобы продукция отправлялась не в сытые страны, а в Африку. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее в своем письме заместителю генсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что Россия "не возражает против" продления черноморской зерновой инициативы на 60 дней - до 18 мая 2023 года.
https://ria.ru/20230407/eksport-1863730095.html
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оон, экономика, цены на нефть, россия, турция, украина, владимир путин, василий небензя
ООН, Экономика, Цены на нефть, Россия, Турция, Украина, Владимир Путин, Василий Небензя
В Кремле заявили, что у ООН не все получается по реализации зерновой сделки

Песков: ООН прилагает усилия по реализации зерновой сделки, но у них не все получается

© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. ООН прилагает определенные усилия по реализации зерновой сделки, но у них не все получается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сделка была продлена на 60 дней, а не полностью, исключительно в связи с тем, что ровно половина этой сделки так называемой не работала и не работает до сих пор. Мы знаем, что представители ООН прикладывают определенные усилия, но у них не все получается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как сделка выполняется сейчас.
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Также Песков заяил, что часть договора по зерновой сделке не работает, по состоянию на сегодняшний день перспективы не такие уж хорошие.
"По-прежнему вторая половина сделки не работает, эти условия не выполняются. Никакая сделка не может стоять на одной ноге, она должна стоять на двух ногах. В этой связи, конечно, если судить по состоянию на сегодня, то перспективы не такие уж хорошие", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают перспективы продления зерновой сделки.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки и полном ее исполнении, чтобы продукция отправлялась не в сытые страны, а в Африку. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее в своем письме заместителю генсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что Россия "не возражает против" продления черноморской зерновой инициативы на 60 дней - до 18 мая 2023 года.
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ООНЭкономикаЦены на нефтьРоссияТурцияУкраинаВладимир ПутинВасилий Небензя
 
 
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