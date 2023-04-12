https://ria.ru/20230412/sdelka-1864748997.html

В Кремле заявили, что у ООН не все получается по реализации зерновой сделки

В Кремле заявили, что у ООН не все получается по реализации зерновой сделки - РИА Новости, 12.04.2023

В Кремле заявили, что у ООН не все получается по реализации зерновой сделки

ООН прилагает определенные усилия по реализации зерновой сделки, но у них не все получается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T12:48

2023-04-12T12:48

2023-04-12T12:55

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. ООН прилагает определенные усилия по реализации зерновой сделки, но у них не все получается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сделка была продлена на 60 дней, а не полностью, исключительно в связи с тем, что ровно половина этой сделки так называемой не работала и не работает до сих пор. Мы знаем, что представители ООН прикладывают определенные усилия, но у них не все получается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как сделка выполняется сейчас.Также Песков заяил, что часть договора по зерновой сделке не работает, по состоянию на сегодняшний день перспективы не такие уж хорошие."По-прежнему вторая половина сделки не работает, эти условия не выполняются. Никакая сделка не может стоять на одной ноге, она должна стоять на двух ногах. В этой связи, конечно, если судить по состоянию на сегодня, то перспективы не такие уж хорошие", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают перспективы продления зерновой сделки.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки и полном ее исполнении, чтобы продукция отправлялась не в сытые страны, а в Африку. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее в своем письме заместителю генсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что Россия "не возражает против" продления черноморской зерновой инициативы на 60 дней - до 18 мая 2023 года.

https://ria.ru/20230407/eksport-1863730095.html

https://ria.ru/20230330/zerno-1861915401.html

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оон, экономика, цены на нефть, россия, турция, украина, владимир путин, василий небензя