https://ria.ru/20230412/saratov-1864651790.html

Водитель легковушки, попавшей в ДТП под Саратовом, умер в больнице

Водитель легковушки, попавшей в ДТП под Саратовом, умер в больнице - РИА Новости, 12.04.2023

Водитель легковушки, попавшей в ДТП под Саратовом, умер в больнице

Водитель легкового автомобиля, попавшего в ДТП с микроавтобусом на трассе в Петровском районе Саратовской области, скончался в больнице, сообщили в региональном РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T06:46

2023-04-12T06:46

2023-04-12T06:46

происшествия

авто

петровский район

саратов

саратовская область

олег костин (пловец)

volkswagen group

гибдд мвд рф

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САРАТОВ, 12 апр - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля, попавшего в ДТП с микроавтобусом на трассе в Петровском районе Саратовской области, скончался в больнице, сообщили в региональном управлении ГИБДД. Ранее министр здравоохранения региона Олег Костин сообщил, что микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в 1.54 (0.54 мск) на трассе Р-158 у деревни Тарумовка Петровского района, в результате пострадали шестеро взрослых, среди которых двое 29-летних жителей Белоруссии, состояние одного из них оценивалось врачами как тяжелое. "По предварительным данным... произошло столкновение автомобиля Volkswagen Polo под управлением мужчины 1994 года рождения, и микроавтобуса Volkswagen Crafter под управлением мужчины 1973 года рождения. В результате ДТП водитель Volkswagen Polo от полученных травм скончался в медучреждении", - сказали журналистам в пресс-службе. Уточняется, что также среди госпитализированных - пассажир Volkswagen Polo 1993 года рождения и пассажиры микроавтобуса. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230410/dtp-1864273222.html

https://ria.ru/20230405/dtp-1863202577.html

петровский район

саратов

саратовская область

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