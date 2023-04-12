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Водитель легковушки, попавшей в ДТП под Саратовом, умер в больнице - РИА Новости, 12.04.2023
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06:46 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/saratov-1864651790.html
Водитель легковушки, попавшей в ДТП под Саратовом, умер в больнице
Водитель легковушки, попавшей в ДТП под Саратовом, умер в больнице - РИА Новости, 12.04.2023
Водитель легковушки, попавшей в ДТП под Саратовом, умер в больнице
Водитель легкового автомобиля, попавшего в ДТП с микроавтобусом на трассе в Петровском районе Саратовской области, скончался в больнице, сообщили в региональном РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T06:46
2023-04-12T06:46
происшествия
авто
петровский район
саратов
саратовская область
олег костин (пловец)
volkswagen group
гибдд мвд рф
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САРАТОВ, 12 апр - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля, попавшего в ДТП с микроавтобусом на трассе в Петровском районе Саратовской области, скончался в больнице, сообщили в региональном управлении ГИБДД. Ранее министр здравоохранения региона Олег Костин сообщил, что микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в 1.54 (0.54 мск) на трассе Р-158 у деревни Тарумовка Петровского района, в результате пострадали шестеро взрослых, среди которых двое 29-летних жителей Белоруссии, состояние одного из них оценивалось врачами как тяжелое. "По предварительным данным... произошло столкновение автомобиля Volkswagen Polo под управлением мужчины 1994 года рождения, и микроавтобуса Volkswagen Crafter под управлением мужчины 1973 года рождения. В результате ДТП водитель Volkswagen Polo от полученных травм скончался в медучреждении", - сказали журналистам в пресс-службе. Уточняется, что также среди госпитализированных - пассажир Volkswagen Polo 1993 года рождения и пассажиры микроавтобуса. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230410/dtp-1864273222.html
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петровский район
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происшествия, авто, петровский район, саратов, саратовская область, олег костин (пловец), volkswagen group, гибдд мвд рф, volkswagen touareg
Происшествия, Авто, Петровский район, Саратов, Саратовская область, Олег Костин (пловец), Volkswagen Group, ГИБДД МВД РФ, Volkswagen Touareg
Водитель легковушки, попавшей в ДТП под Саратовом, умер в больнице

ГИБДД: водитель легковушки, столкнувшейся с микроавтобусом под Саратовом, умер в больнице

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 12 апр - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля, попавшего в ДТП с микроавтобусом на трассе в Петровском районе Саратовской области, скончался в больнице, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Ранее министр здравоохранения региона Олег Костин сообщил, что микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в 1.54 (0.54 мск) на трассе Р-158 у деревни Тарумовка Петровского района, в результате пострадали шестеро взрослых, среди которых двое 29-летних жителей Белоруссии, состояние одного из них оценивалось врачами как тяжелое.
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"По предварительным данным... произошло столкновение автомобиля Volkswagen Polo под управлением мужчины 1994 года рождения, и микроавтобуса Volkswagen Crafter под управлением мужчины 1973 года рождения. В результате ДТП водитель Volkswagen Polo от полученных травм скончался в медучреждении", - сказали журналистам в пресс-службе.
Уточняется, что также среди госпитализированных - пассажир Volkswagen Polo 1993 года рождения и пассажиры микроавтобуса.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияАвтоПетровский районСаратовСаратовская областьОлег Костин (пловец)Volkswagen GroupГИБДД МВД РФVolkswagen Touareg
 
 
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