https://ria.ru/20230412/sapega-1864716055.html
Сапега не жалуется на здоровье и условия заключения, сообщил дипломат
Сапега не жалуется на здоровье и условия заключения, сообщил дипломат - РИА Новости, 12.04.2023
Сапега не жалуется на здоровье и условия заключения, сообщил дипломат
От находящейся в месте заключения в Белоруссии гражданки РФ Софьи Сапеги не поступало жалоб российскому консулу на состояние здоровья и условия содержания,... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T11:38
2023-04-12T11:38
2023-04-12T11:38
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МИНСК, 12 апр - РИА Новости. От находящейся в месте заключения в Белоруссии гражданки РФ Софьи Сапеги не поступало жалоб российскому консулу на состояние здоровья и условия содержания, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь российского посольства в Минске Алексей Маскалев. Гродненский областной суд ранее приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Она была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Она отбывает наказание в Гомельской женской колонии. После приговора Сапега написала прошение на имя президента республики Александра Лукашенко с просьбой о помиловании. Десятого января отчим Сапеги сообщил, что ей было отказано в помиловании. Замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс позже пояснила, что Сапеге было отказано в помиловании из-за недостаточности критериев для такого решения. Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей телеграм-канала Nexta, признанного в республике экстремистским и террористическим. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. В генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, белоруссия, софия сапега, россия
В мире, Белоруссия, София Сапега, Россия
Сапега не жалуется на здоровье и условия заключения, сообщил дипломат
Секретарь посольства Маскалев: Сапега не жалуется на условия заключения в Белоруссии
МИНСК, 12 апр - РИА Новости. От находящейся в месте заключения в Белоруссии гражданки РФ Софьи Сапеги не поступало жалоб российскому консулу на состояние здоровья и условия содержания, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь российского посольства в Минске Алексей Маскалев.
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"Что касается условий содержания и состояния здоровья нашей гражданки, то каких-либо жалоб с ее стороны в разговоре с консулом высказано не было. Продолжаем взаимодействие с белорусской стороной по ситуации с Сапегой, остаемся на связи с ее родственниками и адвокатом", - проинформировал дипломат.
Гродненский областной суд ранее приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Она была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Она отбывает наказание в Гомельской женской колонии. После приговора Сапега написала прошение на имя президента республики Александра Лукашенко
с просьбой о помиловании. Десятого января отчим Сапеги сообщил, что ей было отказано в помиловании. Замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс позже пояснила, что Сапеге было отказано в помиловании из-за недостаточности критериев для такого решения.
Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей телеграм-канала Nexta, признанного в республике экстремистским и террористическим. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин
в Вильнюс
и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.
В генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.
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