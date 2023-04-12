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Белорусские власти согласовали визит сотрудника консульства к Сапеге - РИА Новости, 12.04.2023
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08:03 12.04.2023 (обновлено: 08:09 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/sapega-1864658527.html
Белорусские власти согласовали визит сотрудника консульства к Сапеге
Белорусские власти согласовали визит сотрудника консульства к Сапеге - РИА Новости, 12.04.2023
Белорусские власти согласовали визит сотрудника консульства к Сапеге
Белорусская сторона согласовала визит консульского сотрудника в исправительную колонию в Гомельской области, где отбывает наказание осужденная россиянка Софья... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T08:03
2023-04-12T08:09
в мире
гомельская область
софия сапега
россия
белоруссия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Белорусская сторона согласовала визит консульского сотрудника в исправительную колонию в Гомельской области, где отбывает наказание осужденная россиянка Софья Сапега, сообщили РИА Новости в МИД РФ.В МИД РФ отметили, что "очередной подобный визит консульского сотрудника в исправительную колонию в Гомельской области был согласован белорусскими властями".Ранее адвокат Сапеги Антон Гашинский рассказал РИА Новости, что ее защита заявила о начале процесса по ее переводу в Россию. По его словам, "ходатайство о ее переводе (в Россию) подано в Минюст РФ, процесс запущен".Гродненский областной суд ранее приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Она была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Она отбывает наказание в Гомельской женской колонии. После приговора Сапега написала прошение на имя президента республики Александра Лукашенко с просьбой о помиловании. Десятого января отчим Сапеги сообщил, что ей было отказано в помиловании. Замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс позже пояснила, что Сапеге было отказано в помиловании из-за недостаточности критериев для такого решения.Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей телеграм-канала Nexta, признанного в республике экстремистским и террористическим. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.В генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.
https://ria.ru/20230403/sapega-1862642146.html
https://ria.ru/20220603/sapega-1792925452.html
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в мире, гомельская область, софия сапега, россия, белоруссия
В мире, Гомельская область, София Сапега, Россия, Белоруссия
Белорусские власти согласовали визит сотрудника консульства к Сапеге

МИД: Минск согласовал визит сотрудника консульства к россиянке Сапеге в колонию

© Telegram Channel "Zheltye Slivy"Софья Сапега. Кадр видео
Софья Сапега. Кадр видео
© Telegram Channel "Zheltye Slivy"
Софья Сапега. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Белорусская сторона согласовала визит консульского сотрудника в исправительную колонию в Гомельской области, где отбывает наказание осужденная россиянка Софья Сапега, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
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"Наше посольство в Минске самым внимательным образом следит за судьбой Сапеги, находится на связи с родственниками и адвокатами российской гражданки, периодически посещает осужденную по месту отбывания ею наказания, оказывает при этом необходимые консульские услуги", - указали в министерстве.
В МИД РФ отметили, что "очередной подобный визит консульского сотрудника в исправительную колонию в Гомельской области был согласован белорусскими властями".
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"Что касается поступления запроса от Сапеги или ее родственников о переводе для отбывания наказания в Россию и сроков его рассмотрения компетентными российскими и белорусскими органами, то данный вопрос рекомендуем переадресовать представителям министерства юстиции Российской Федерации, в компетенцию которого входит рассматриваемая проблематика", - заявили в МИД РФ.
Ранее адвокат Сапеги Антон Гашинский рассказал РИА Новости, что ее защита заявила о начале процесса по ее переводу в Россию. По его словам, "ходатайство о ее переводе (в Россию) подано в Минюст РФ, процесс запущен".
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Гродненский областной суд ранее приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Она была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Она отбывает наказание в Гомельской женской колонии. После приговора Сапега написала прошение на имя президента республики Александра Лукашенко с просьбой о помиловании. Десятого января отчим Сапеги сообщил, что ей было отказано в помиловании. Замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс позже пояснила, что Сапеге было отказано в помиловании из-за недостаточности критериев для такого решения.
Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей телеграм-канала Nexta, признанного в республике экстремистским и террористическим. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.
В генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.
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