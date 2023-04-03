https://ria.ru/20230403/sapega-1862702990.html

Адвокат Сапеги заявил, что процесс ее возвращения в Россию запущен

Адвокат Сапеги заявил, что процесс ее возвращения в Россию запущен - РИА Новости, 03.04.2023

Адвокат Сапеги заявил, что процесс ее возвращения в Россию запущен

Защита осужденной в Белоруссии Софьи Сапеги заявила о начале процесса по ее переводу в Россию, рассказал РИА Новости ее адвокат Антон Гашинский. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T16:54

2023-04-03T16:54

2023-04-03T16:54

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белоруссия

софия сапега

александр лукашенко

роман протасевич

ryanair

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МИНСК, 3 апр - РИА Новости. Защита осужденной в Белоруссии Софьи Сапеги заявила о начале процесса по ее переводу в Россию, рассказал РИА Новости ее адвокат Антон Гашинский. "Ходатайство о ее переводе (в Россию) подано в Минюст РФ, процесс запущен. По срокам - без комментариев", - заявил Гашинский. Ранее пресс-секретарь посольства РФ в Минске Алексей Маскалев сообщил, что российские дипломаты продолжают работать по делу Софьи Сапеги и ожидают очередной встречи с ней. Гродненский областной суд ранее приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Она была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Она отбывает наказание в Гомельской женской колонии. После приговора Сапега написала прошение на имя президента республики Александра Лукашенко с просьбой о помиловании. Десятого января отчим Сапеги сообщил, что ей было отказано в помиловании. Замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс позже пояснила, что Сапеге было отказано в помиловании из-за недостаточности критериев для такого решения. Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей телеграм-канала Nexta, признанного в республике экстремистским и террористическим. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. В генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.

https://ria.ru/20230131/sapega-1848643551.html

https://ria.ru/20230314/sapega-1857829728.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, белоруссия, софия сапега, александр лукашенко, роман протасевич, ryanair