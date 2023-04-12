https://ria.ru/20230412/sanktsii-1864930993.html

Российский посол в США прокомментировал введение новых санкций

Российский посол в США прокомментировал введение новых санкций - РИА Новости, 12.04.2023

Российский посол в США прокомментировал введение новых санкций

Новые санкции США против РФ не повлияют на подходы Москвы, но нанесут репутационный урон Вашингтону, заявил посол России в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T23:32

2023-04-12T23:32

2023-04-12T23:39

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анатолий антонов

юнармия

северный поток

вашингтон (штат)

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Новые санкции США против РФ не повлияют на подходы Москвы, но нанесут репутационный урон Вашингтону, заявил посол России в США Анатолий Антонов."Предпринимаемые администрацией недружественные шаги не способны повлиять на подходы и позиции нашей страны. Нанесут лишь новый ощутимый урон деловой репутации Соединенных Штатов в глазах остального мира", - говорится в распространенном комментарии Антонова.США ранее объявили о новых антироссийских санкциях, под которые попали десятки физических и юридических лиц.Как заявил Антонов, "судорожные попытки Вашингтона "наказать" Россию лишь подтверждают бессилие местных властей добиться отказа нашей страны от защиты жизненно важных национальных интересов".По словам Антонова, санкции против "Юнармии" продемонстрировали намерение Вашингтона зарубить на корню любовь российских детей к своей стране. А рестрикции против структур "Росатама" стали попранием принципов функционирования рынков энергоносителей, добавил высокопоставленный дипломат."Судя по всему, сверхдоходы местных нефтяников и газовиков, "снимающих сливки" с терактов против трубопроводов системы "Северный поток" и обрушения энергосвязей России и Европы, не дают покоя и атомщикам. Примечательно при этом, что от очередного санкционного выпада Вашингтона, призванного максимально осложнить взаимодействие "третьих" стран с отечественными контрагентами, далеко не в восторге европейские союзники Соединенных Штатов. Ведь ни для кого не секрет, что экономическое процветание стран Европы во многом зиждилось на бесперебойных поставках дешевых и высококлассных энергоносителей из РФ", - отметил он.

https://ria.ru/20230412/sanktsii-1864926981.html

сша

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