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СМИ: страны G7 могут ввести санкции в отношении крупных алмазов из России - РИА Новости, 12.04.2023
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22:46 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/sanktsii-1864926981.html
СМИ: страны G7 могут ввести санкции в отношении крупных алмазов из России
СМИ: страны G7 могут ввести санкции в отношении крупных алмазов из России - РИА Новости, 12.04.2023
СМИ: страны G7 могут ввести санкции в отношении крупных алмазов из России
Страны "большой семерки" могут ввести санкции в отношении алмазов весом в 1 карат и более, добываемых российской алмазодобывающей компанией "Алроса", сообщил... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T22:46
2023-04-12T22:46
экономика
индия
россия
хиросима (префектура)
алроса
g7
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 апр - РИА Новости. Страны "большой семерки" могут ввести санкции в отношении алмазов весом в 1 карат и более, добываемых российской алмазодобывающей компанией "Алроса", сообщил председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии Випул Шах изданию Economic Times. "Мы слышали из разных источников, что будут новые санкции, и они начнутся с крупных бриллиантов", - сказал Шах. При этом он отметил, что "не имеет ни малейшего представления о том, в какой форме будут введены санкции". По данным издания, новые санкции могут быть приняты в ходе саммита глав стран G7, который пройдет в японской Хиросиме 19-21 мая. "Это повлияет на занятость алмазодобытчиков в Сурате, а также в Саураштре, Амрели и Бхавнагаре", - добавил Шах. Издание отмечает, что в случае вступления в силу новых санкций неопределенность нависнет над занятостью почти трех миллионов рабочих в городе Сурат, где происходит огранка и полировка подавляющего большинства алмазов в мире. В настоящее время Индия может свободно экспортировать необработанные камни, поступающие из России в США и другие страны G7, если они претерпевают существенные изменения в индийской отрасли огранки и полировки бриллиантов. Как напоминает издание, в конце февраля страны G7 заявили, что, учитывая значительные доходы, которые Россия получает от экспорта алмазов, они будут "коллективно работать над дальнейшими мерами в отношении российских алмазов, включая необработанные и полированные, тесно взаимодействуя с ключевыми партнерами".
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индия
россия
хиросима (префектура)
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экономика, индия, россия, хиросима (префектура), алроса, g7
Экономика, Индия, Россия, Хиросима (префектура), Алроса, G7
СМИ: страны G7 могут ввести санкции в отношении крупных алмазов из России

Economic Times: страны G7 могут ввести санкции в отношении крупных алмазов из России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПроизводство бриллиантов
Производство бриллиантов - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Производство бриллиантов. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 апр - РИА Новости. Страны "большой семерки" могут ввести санкции в отношении алмазов весом в 1 карат и более, добываемых российской алмазодобывающей компанией "Алроса", сообщил председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии Випул Шах изданию Economic Times.
"Мы слышали из разных источников, что будут новые санкции, и они начнутся с крупных бриллиантов", - сказал Шах. При этом он отметил, что "не имеет ни малейшего представления о том, в какой форме будут введены санкции".
По данным издания, новые санкции могут быть приняты в ходе саммита глав стран G7, который пройдет в японской Хиросиме 19-21 мая.
"Это повлияет на занятость алмазодобытчиков в Сурате, а также в Саураштре, Амрели и Бхавнагаре", - добавил Шах.
Издание отмечает, что в случае вступления в силу новых санкций неопределенность нависнет над занятостью почти трех миллионов рабочих в городе Сурат, где происходит огранка и полировка подавляющего большинства алмазов в мире.
В настоящее время Индия может свободно экспортировать необработанные камни, поступающие из России в США и другие страны G7, если они претерпевают существенные изменения в индийской отрасли огранки и полировки бриллиантов.
Как напоминает издание, в конце февраля страны G7 заявили, что, учитывая значительные доходы, которые Россия получает от экспорта алмазов, они будут "коллективно работать над дальнейшими мерами в отношении российских алмазов, включая необработанные и полированные, тесно взаимодействуя с ключевыми партнерами".
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ЭкономикаИндияРоссияХиросима (префектура)АлросаG7
 
 
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