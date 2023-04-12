https://ria.ru/20230412/sanktsii-1864926981.html

СМИ: страны G7 могут ввести санкции в отношении крупных алмазов из России

СМИ: страны G7 могут ввести санкции в отношении крупных алмазов из России - РИА Новости, 12.04.2023

СМИ: страны G7 могут ввести санкции в отношении крупных алмазов из России

Страны "большой семерки" могут ввести санкции в отношении алмазов весом в 1 карат и более, добываемых российской алмазодобывающей компанией "Алроса", сообщил... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T22:46

2023-04-12T22:46

2023-04-12T22:46

экономика

индия

россия

хиросима (префектура)

алроса

g7

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797299176_0:222:2853:1826_1920x0_80_0_0_3e768dec1329b698323cc419302727cb.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 апр - РИА Новости. Страны "большой семерки" могут ввести санкции в отношении алмазов весом в 1 карат и более, добываемых российской алмазодобывающей компанией "Алроса", сообщил председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии Випул Шах изданию Economic Times. "Мы слышали из разных источников, что будут новые санкции, и они начнутся с крупных бриллиантов", - сказал Шах. При этом он отметил, что "не имеет ни малейшего представления о том, в какой форме будут введены санкции". По данным издания, новые санкции могут быть приняты в ходе саммита глав стран G7, который пройдет в японской Хиросиме 19-21 мая. "Это повлияет на занятость алмазодобытчиков в Сурате, а также в Саураштре, Амрели и Бхавнагаре", - добавил Шах. Издание отмечает, что в случае вступления в силу новых санкций неопределенность нависнет над занятостью почти трех миллионов рабочих в городе Сурат, где происходит огранка и полировка подавляющего большинства алмазов в мире. В настоящее время Индия может свободно экспортировать необработанные камни, поступающие из России в США и другие страны G7, если они претерпевают существенные изменения в индийской отрасли огранки и полировки бриллиантов. Как напоминает издание, в конце февраля страны G7 заявили, что, учитывая значительные доходы, которые Россия получает от экспорта алмазов, они будут "коллективно работать над дальнейшими мерами в отношении российских алмазов, включая необработанные и полированные, тесно взаимодействуя с ключевыми партнерами".

https://ria.ru/20230412/sanktsii-1864898283.html

индия

россия

хиросима (префектура)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, индия, россия, хиросима (префектура), алроса, g7