https://ria.ru/20230412/sanktsii-1864872811.html
США ввели санкции против цифрового подразделения холдинговой компании USM
США ввели санкции против цифрового подразделения холдинговой компании USM - РИА Новости, 12.04.2023
США ввели санкции против цифрового подразделения холдинговой компании USM
США ввели санкции против цифрового подразделения холдинговой компании USM, говорится в документе, опубликованном в среду на сайте американского министерства... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T17:57
2023-04-12T17:57
2023-04-12T17:57
экономика
сша
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металлоинвест
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технологии
алишер усманов
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 12 апр – РИА Новости. США ввели санкции против цифрового подразделения холдинговой компании USM, говорится в документе, опубликованном в среду на сайте американского министерства финансов. "Общество с ограниченной ответственностью USM Telecom", - говорится в документе. Санкции были введены за связь с холдинговой компанией USM, сообщил минфин. В санкционный список также попали десятки физических и юридических лиц за связь с Россией. USM Holdings - диверсифицированный холдинг, управляющий активами в сфере металлургии, горной добычи, телекоммуникаций и технологий. В их число входят компании "Металлоинвест", "Удоканская медь" и оператор "Мегафон". Группа также выступает акционером Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) с крупнейшими бенефициарами, по данным системы "БИР-Аналитик", Алишером Усмановым (49%) и Владимиром и Варварой Скоч (по 15%).
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экономика, сша, россия, металлоинвест, мегафон, технологии, алишер усманов, санкции в отношении россии
Экономика, США, Россия, Металлоинвест, Мегафон, Технологии, Алишер Усманов, Санкции в отношении России
США ввели санкции против цифрового подразделения холдинговой компании USM
США ввели санкции против ООО USM Telecom, цифрового подразделения холдинговой компании USM