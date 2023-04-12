https://ria.ru/20230412/sanktsii-1864872811.html

США ввели санкции против цифрового подразделения холдинговой компании USM

США ввели санкции против цифрового подразделения холдинговой компании USM - РИА Новости, 12.04.2023

США ввели санкции против цифрового подразделения холдинговой компании USM

США ввели санкции против цифрового подразделения холдинговой компании USM, говорится в документе, опубликованном в среду на сайте американского министерства... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T17:57

2023-04-12T17:57

2023-04-12T17:57

экономика

сша

россия

металлоинвест

мегафон

технологии

алишер усманов

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 12 апр – РИА Новости. США ввели санкции против цифрового подразделения холдинговой компании USM, говорится в документе, опубликованном в среду на сайте американского министерства финансов. "Общество с ограниченной ответственностью USM Telecom", - говорится в документе. Санкции были введены за связь с холдинговой компанией USM, сообщил минфин. В санкционный список также попали десятки физических и юридических лиц за связь с Россией. USM Holdings - диверсифицированный холдинг, управляющий активами в сфере металлургии, горной добычи, телекоммуникаций и технологий. В их число входят компании "Металлоинвест", "Удоканская медь" и оператор "Мегафон". Группа также выступает акционером Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) с крупнейшими бенефициарами, по данным системы "БИР-Аналитик", Алишером Усмановым (49%) и Владимиром и Варварой Скоч (по 15%).

https://ria.ru/20230412/oon-1864760616.html

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экономика, сша, россия, металлоинвест, мегафон, технологии, алишер усманов, санкции в отношении россии