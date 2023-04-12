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США расширили список санкций против России - РИА Новости, 12.04.2023
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17:26 12.04.2023 (обновлено: 20:34 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/sanktsii-1864860238.html
США расширили список санкций против России
США расширили список санкций против России - РИА Новости, 12.04.2023
США расширили список санкций против России
США ввели новые антироссийские санкции, документ опубликован на сайте американского Минфина. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T17:26
2023-04-12T20:34
сша
россия
марат хуснуллин
евгений дитрих
государственная транспортная лизинговая компания
санкции в отношении россии
экономика
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. США ввели новые антироссийские санкции, документ опубликован на сайте американского Минфина.Под ограничения Вашингтона попали:Меры затронут и некоторые организации: Всероссийское военно-патриотическое движение "Юнармия", производственные объединения "Старт" и "Точмаш", холдинг "Металлоинвест" с многочисленными активами, оператора сотовой связи "Мегафон", цифровое подразделение компании USM, "Русатом Оверсиз", Ковровский механический завод, Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии "Атомстрой".Кроме того, Соединенные Штаты ввели санкции в отношении десятков физических и юридических лиц, которые, по заявлению властей страны, связаны с Москвой. Среди них граждане Кипра, Великобритании, Узбекистана, Венгрии, Лихтенштейна, Австрии, Израиля и Германии. В санкционный список попали 19 торговых судов, Международный инвестиционный банк со штаб-квартирой в Будапеште и его дочерняя структура "МИБ Капитал", а также компании из Армении, Китая, Мальты, Сингапура, Испании, Сирии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Узбекистана.После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.
https://ria.ru/20230412/sanktsii-1864697137.html
https://ria.ru/20230412/sanktsii-1864817271.html
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сша, россия, марат хуснуллин, евгений дитрих, государственная транспортная лизинговая компания, санкции в отношении россии, экономика, министерство финансов сша
США, Россия, Марат Хуснуллин, Евгений Дитрих, Государственная транспортная лизинговая компания, Санкции в отношении России, Экономика, Министерство финансов США
США расширили список санкций против России

Минфин США ввел новые санкции против физических и юридических лиц за связь с Россией

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. США ввели новые антироссийские санкции, документ опубликован на сайте американского Минфина.
Под ограничения Вашингтона попали:
  • вице-премьер Марат Хуснуллин;
  • гендиректор "Государственной транспортной лизинговой компании", экс-министр транспорта Евгений Дитрих;
  • совладелец холдинга USM Владимир Скоч.
Меры затронут и некоторые организации: Всероссийское военно-патриотическое движение "Юнармия", производственные объединения "Старт" и "Точмаш", холдинг "Металлоинвест" с многочисленными активами, оператора сотовой связи "Мегафон", цифровое подразделение компании USM, "Русатом Оверсиз", Ковровский механический завод, Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии "Атомстрой".
Лондон - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Великобритания расширила антироссийский санкционный список
Вчера, 10:34
Кроме того, Соединенные Штаты ввели санкции в отношении десятков физических и юридических лиц, которые, по заявлению властей страны, связаны с Москвой. Среди них граждане Кипра, Великобритании, Узбекистана, Венгрии, Лихтенштейна, Австрии, Израиля и Германии.
В санкционный список попали 19 торговых судов, Международный инвестиционный банк со штаб-квартирой в Будапеште и его дочерняя структура "МИБ Капитал", а также компании из Армении, Китая, Мальты, Сингапура, Испании, Сирии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Узбекистана.
После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.
Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Россия закрыла въезд для 333 граждан Канады
Вчера, 16:06
 
СШАРоссияМарат ХуснуллинЕвгений ДитрихГосударственная транспортная лизинговая компанияСанкции в отношении РоссииЭкономикаМинистерство финансов США
 
 
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