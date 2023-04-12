https://ria.ru/20230412/sanktsii-1864860238.html

США расширили список санкций против России

США расширили список санкций против России - РИА Новости, 12.04.2023

США расширили список санкций против России

США ввели новые антироссийские санкции, документ опубликован на сайте американского Минфина. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T17:26

2023-04-12T17:26

2023-04-12T20:34

сша

россия

марат хуснуллин

евгений дитрих

государственная транспортная лизинговая компания

санкции в отношении россии

экономика

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. США ввели новые антироссийские санкции, документ опубликован на сайте американского Минфина.Под ограничения Вашингтона попали:Меры затронут и некоторые организации: Всероссийское военно-патриотическое движение "Юнармия", производственные объединения "Старт" и "Точмаш", холдинг "Металлоинвест" с многочисленными активами, оператора сотовой связи "Мегафон", цифровое подразделение компании USM, "Русатом Оверсиз", Ковровский механический завод, Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии "Атомстрой".Кроме того, Соединенные Штаты ввели санкции в отношении десятков физических и юридических лиц, которые, по заявлению властей страны, связаны с Москвой. Среди них граждане Кипра, Великобритании, Узбекистана, Венгрии, Лихтенштейна, Австрии, Израиля и Германии. В санкционный список попали 19 торговых судов, Международный инвестиционный банк со штаб-квартирой в Будапеште и его дочерняя структура "МИБ Капитал", а также компании из Армении, Китая, Мальты, Сингапура, Испании, Сирии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Узбекистана.После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.

https://ria.ru/20230412/sanktsii-1864697137.html

https://ria.ru/20230412/sanktsii-1864817271.html

сша

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, россия, марат хуснуллин, евгений дитрих, государственная транспортная лизинговая компания, санкции в отношении россии, экономика, министерство финансов сша