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Великобритания расширила антироссийский санкционный список - РИА Новости, 12.04.2023
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10:34 12.04.2023 (обновлено: 11:22 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/sanktsii-1864697137.html
Великобритания расширила антироссийский санкционный список
Великобритания расширила антироссийский санкционный список - РИА Новости, 12.04.2023
Великобритания расширила антироссийский санкционный список
Великобритания расширила антироссийский санкционный список, говорится на сайте британского правительства. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T10:34
2023-04-12T11:22
великобритания
санкции в отношении россии
экономика
россия
сулейман керимов
афк "система"
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Великобритания расширила антироссийский санкционный список, говорится на сайте британского правительства."Добавлено 11 новых назначений и внесена 1 поправка в соответствии с режимом санкций в отношении России", - сказано там.В частности, санкции были введены против дочери российского предпринимателя Сулеймана Керимова Гульнары Керимовой, бывшего министра по информационной политике и массовым коммуникациям Дагестана Наримана Гаджиева, управляющего партнера АФК "Система" и главы Совета директоров ПАО "МТС" Феликса Евтушенкова и его сестры Татьяны, совладельца холдинга USM Владимира Скоча, а также супруги украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Причиной внесения Керимовой и Гаджиева в антироссийский санкционный список названа якобы связь с Сулейманом Керимовым, который, по заявлению британских властей, замешан в "дестабилизации Украины".Также под санкции попали холдинг USM, компании Curzon square и Hanley за связи с предпринимателем Алишером Усмановым и компания Meritservus, связанная с российским бизнесменом Романом Абрамовичем.
https://ria.ru/20230404/rassledovanie-1862812108.html
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великобритания, санкции в отношении россии, экономика, россия, сулейман керимов, афк "система"
Великобритания, Санкции в отношении России, Экономика, Россия, Сулейман Керимов, АФК "Система"
Великобритания расширила антироссийский санкционный список

Великобритания включила 11 новых пунктов в список санкций против России

© Depositphotos.com / rabbit75_depЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Depositphotos.com / rabbit75_dep
Лондон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Великобритания расширила антироссийский санкционный список, говорится на сайте британского правительства.
"Добавлено 11 новых назначений и внесена 1 поправка в соответствии с режимом санкций в отношении России", - сказано там.
В частности, санкции были введены против дочери российского предпринимателя Сулеймана Керимова Гульнары Керимовой, бывшего министра по информационной политике и массовым коммуникациям Дагестана Наримана Гаджиева, управляющего партнера АФК "Система" и главы Совета директоров ПАО "МТС" Феликса Евтушенкова и его сестры Татьяны, совладельца холдинга USM Владимира Скоча, а также супруги украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Причиной внесения Керимовой и Гаджиева в антироссийский санкционный список названа якобы связь с Сулейманом Керимовым, который, по заявлению британских властей, замешан в "дестабилизации Украины".
Также под санкции попали холдинг USM, компании Curzon square и Hanley за связи с предпринимателем Алишером Усмановым и компания Meritservus, связанная с российским бизнесменом Романом Абрамовичем.
Михаил Фридман - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
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