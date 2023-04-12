https://ria.ru/20230412/sanktsii-1864697137.html
Великобритания расширила антироссийский санкционный список
Великобритания расширила антироссийский санкционный список - РИА Новости, 12.04.2023
Великобритания расширила антироссийский санкционный список
Великобритания расширила антироссийский санкционный список, говорится на сайте британского правительства. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T10:34
2023-04-12T10:34
2023-04-12T11:22
великобритания
санкции в отношении россии
экономика
россия
сулейман керимов
афк "система"
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Великобритания расширила антироссийский санкционный список, говорится на сайте британского правительства."Добавлено 11 новых назначений и внесена 1 поправка в соответствии с режимом санкций в отношении России", - сказано там.В частности, санкции были введены против дочери российского предпринимателя Сулеймана Керимова Гульнары Керимовой, бывшего министра по информационной политике и массовым коммуникациям Дагестана Наримана Гаджиева, управляющего партнера АФК "Система" и главы Совета директоров ПАО "МТС" Феликса Евтушенкова и его сестры Татьяны, совладельца холдинга USM Владимира Скоча, а также супруги украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Причиной внесения Керимовой и Гаджиева в антироссийский санкционный список названа якобы связь с Сулейманом Керимовым, который, по заявлению британских властей, замешан в "дестабилизации Украины".Также под санкции попали холдинг USM, компании Curzon square и Hanley за связи с предпринимателем Алишером Усмановым и компания Meritservus, связанная с российским бизнесменом Романом Абрамовичем.
https://ria.ru/20230404/rassledovanie-1862812108.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, санкции в отношении россии, экономика, россия, сулейман керимов, афк "система"
Великобритания, Санкции в отношении России, Экономика, Россия, Сулейман Керимов, АФК "Система"
Великобритания расширила антироссийский санкционный список
Великобритания включила 11 новых пунктов в список санкций против России