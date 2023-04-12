https://ria.ru/20230412/sanktsii-1864697137.html

Великобритания расширила антироссийский санкционный список

Великобритания расширила антироссийский санкционный список - РИА Новости, 12.04.2023

Великобритания расширила антироссийский санкционный список

Великобритания расширила антироссийский санкционный список, говорится на сайте британского правительства. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T10:34

2023-04-12T10:34

2023-04-12T11:22

великобритания

санкции в отношении россии

экономика

россия

сулейман керимов

афк "система"

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Великобритания расширила антироссийский санкционный список, говорится на сайте британского правительства."Добавлено 11 новых назначений и внесена 1 поправка в соответствии с режимом санкций в отношении России", - сказано там.В частности, санкции были введены против дочери российского предпринимателя Сулеймана Керимова Гульнары Керимовой, бывшего министра по информационной политике и массовым коммуникациям Дагестана Наримана Гаджиева, управляющего партнера АФК "Система" и главы Совета директоров ПАО "МТС" Феликса Евтушенкова и его сестры Татьяны, совладельца холдинга USM Владимира Скоча, а также супруги украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Причиной внесения Керимовой и Гаджиева в антироссийский санкционный список названа якобы связь с Сулейманом Керимовым, который, по заявлению британских властей, замешан в "дестабилизации Украины".Также под санкции попали холдинг USM, компании Curzon square и Hanley за связи с предпринимателем Алишером Усмановым и компания Meritservus, связанная с российским бизнесменом Романом Абрамовичем.

https://ria.ru/20230404/rassledovanie-1862812108.html

великобритания

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

великобритания, санкции в отношении россии, экономика, россия, сулейман керимов, афк "система"