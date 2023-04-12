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Аварийный трап по ошибке сработал на самолете с министром обороны Германии - РИА Новости, 12.04.2023
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21:00 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/samolet-1864914056.html
Аварийный трап по ошибке сработал на самолете с министром обороны Германии
Аварийный трап по ошибке сработал на самолете с министром обороны Германии - РИА Новости, 12.04.2023
Аварийный трап по ошибке сработал на самолете с министром обороны Германии
При посадке в нигерийской столице Ниамей на самолёте бундесвера, на борту которого находились министры обороны и развития Германии Борис Писториус и Свенья... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T21:00
2023-04-12T21:00
в мире
ниамей
германия
нигер
борис писториус
свен шульце
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БЕРЛИН, 12 апр – РИА Новости. При посадке в нигерийской столице Ниамей на самолёте бундесвера, на борту которого находились министры обороны и развития Германии Борис Писториус и Свенья Шульце, по ошибке сработал аварийный трап, сообщает агентство DPA. Министры прибыли с официальным визитом в Нигер в среду, чтобы в преддверии вывода немецких войск из региона Сахель выразить свою поддержку западноафриканскому государству. По данным агентства, при посадке в нигерийской столице Ниамей на самолёте по ошибке сработал аварийный трап. На борту находились Писториус и Шульце. "Airbus немецких ВВС, который доставил их в Нигер, все еще может быть использован несмотря на инцидент", - пишет агентство со ссылкой на представителя министерства обороны Германии.
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в мире, ниамей, германия, нигер, борис писториус, свен шульце, airbus
В мире, Ниамей, Германия, Нигер, Борис Писториус, Свен Шульце, Airbus
Аварийный трап по ошибке сработал на самолете с министром обороны Германии

На самолете с главой Минобороны ФРГ при посадке в Ниамей по ошибке сработал аварийный трап

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет в небе на фоне луны
Самолет в небе на фоне луны - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет в небе на фоне луны. Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 апр – РИА Новости. При посадке в нигерийской столице Ниамей на самолёте бундесвера, на борту которого находились министры обороны и развития Германии Борис Писториус и Свенья Шульце, по ошибке сработал аварийный трап, сообщает агентство DPA.
Министры прибыли с официальным визитом в Нигер в среду, чтобы в преддверии вывода немецких войск из региона Сахель выразить свою поддержку западноафриканскому государству.
По данным агентства, при посадке в нигерийской столице Ниамей на самолёте по ошибке сработал аварийный трап. На борту находились Писториус и Шульце.
"Airbus немецких ВВС, который доставил их в Нигер, все еще может быть использован несмотря на инцидент", - пишет агентство со ссылкой на представителя министерства обороны Германии.
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В миреНиамейГерманияНигерБорис ПисториусСвен ШульцеAirbus
 
 
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