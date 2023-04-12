https://ria.ru/20230412/samolet-1864914056.html

Аварийный трап по ошибке сработал на самолете с министром обороны Германии

Аварийный трап по ошибке сработал на самолете с министром обороны Германии - РИА Новости, 12.04.2023

Аварийный трап по ошибке сработал на самолете с министром обороны Германии

При посадке в нигерийской столице Ниамей на самолёте бундесвера, на борту которого находились министры обороны и развития Германии Борис Писториус и Свенья... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T21:00

2023-04-12T21:00

2023-04-12T21:00

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БЕРЛИН, 12 апр – РИА Новости. При посадке в нигерийской столице Ниамей на самолёте бундесвера, на борту которого находились министры обороны и развития Германии Борис Писториус и Свенья Шульце, по ошибке сработал аварийный трап, сообщает агентство DPA. Министры прибыли с официальным визитом в Нигер в среду, чтобы в преддверии вывода немецких войск из региона Сахель выразить свою поддержку западноафриканскому государству. По данным агентства, при посадке в нигерийской столице Ниамей на самолёте по ошибке сработал аварийный трап. На борту находились Писториус и Шульце. "Airbus немецких ВВС, который доставил их в Нигер, все еще может быть использован несмотря на инцидент", - пишет агентство со ссылкой на представителя министерства обороны Германии.

https://ria.ru/20230412/samolet-1864901600.html

ниамей

германия

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в мире, ниамей, германия, нигер, борис писториус, свен шульце, airbus