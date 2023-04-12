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В ДНР российская авиация сбила украинский бомбардировщик Су-24 - РИА Новости, 12.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 12.04.2023 (обновлено: 14:25 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/samolet-1864778555.html
В ДНР российская авиация сбила украинский бомбардировщик Су-24
В ДНР российская авиация сбила украинский бомбардировщик Су-24 - РИА Новости, 12.04.2023
В ДНР российская авиация сбила украинский бомбардировщик Су-24
Российская истребительная авиация сбила над ДНР украинский бомбардировщик Су-24, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T14:16
2023-04-12T14:25
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
су-24
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российская истребительная авиация сбила над ДНР украинский бомбардировщик Су-24, сообщило в среду министерство обороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики сбит Су-24 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства.Российские оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 94 украинских артподразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 117 районах, отмечает Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230412/voennye-1864777910.html
россия
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россия, донецкая народная республика, су-24, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Су-24, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воздушно-космические силы России
В ДНР российская авиация сбила украинский бомбардировщик Су-24

Российская истребительная авиация сбила над ДНР украинский бомбардировщик Су-24

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции
Самолет Су-25 Грач, задействованный в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости
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Самолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российская истребительная авиация сбила над ДНР украинский бомбардировщик Су-24, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики сбит Су-24 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства.
Российские оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 94 украинских артподразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 117 районах, отмечает Минобороны РФ.
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Вчера, 14:15
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаСу-24БезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Воздушно-космические силы России
 
 
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