https://ria.ru/20230412/samolet-1864778555.html

В ДНР российская авиация сбила украинский бомбардировщик Су-24

В ДНР российская авиация сбила украинский бомбардировщик Су-24 - РИА Новости, 12.04.2023

В ДНР российская авиация сбила украинский бомбардировщик Су-24

Российская истребительная авиация сбила над ДНР украинский бомбардировщик Су-24, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T14:16

2023-04-12T14:16

2023-04-12T14:25

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

су-24

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российская истребительная авиация сбила над ДНР украинский бомбардировщик Су-24, сообщило в среду министерство обороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики сбит Су-24 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства.Российские оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 94 украинских артподразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 117 районах, отмечает Минобороны РФ.

https://ria.ru/20230412/voennye-1864777910.html

россия

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, су-24, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии