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В ДНР российская авиация сбила украинский бомбардировщик Су-24
В ДНР российская авиация сбила украинский бомбардировщик Су-24 - РИА Новости, 12.04.2023
В ДНР российская авиация сбила украинский бомбардировщик Су-24
Российская истребительная авиация сбила над ДНР украинский бомбардировщик Су-24, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T14:16
2023-04-12T14:16
2023-04-12T14:25
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
су-24
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российская истребительная авиация сбила над ДНР украинский бомбардировщик Су-24, сообщило в среду министерство обороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики сбит Су-24 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства.Российские оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 94 украинских артподразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 117 районах, отмечает Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230412/voennye-1864777910.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, су-24, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Су-24, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воздушно-космические силы России
В ДНР российская авиация сбила украинский бомбардировщик Су-24
Российская истребительная авиация сбила над ДНР украинский бомбардировщик Су-24