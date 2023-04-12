В Херсонской области заявили о готовности к возможному контрнаступлению ВСУ
Сальдо: в Херсонской области готовы к контрнаступлению украинских войск, шансов у них нет
Военнослужащие в Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости. В Херсонской области готовы к контрнаступлению украинских войск, некоторые признаки обострения на линии фронта заметны, но шансов у противника нет, заявил РИА Новости врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Все же думаю, что они попробуют пойти. Некоторые признаки обострения на линии боевого соприкосновения заметны уже сейчас. Шансов у них нет никаких — наши военные готовы их встретить", — подчеркнул Сальдо.
По его словам, киевские власти открыли новую страницу в военном деле: заранее громко объявлять о своих оперативных планах.
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"По-другому там не могут. С одной стороны, вся система государственного управления построена на пиаре. С другой, американцы гонят их в это наступление, чтобы повысить рейтинг своих провалившихся политических руководителей. Киевская команда комедиантов боится и затягивает исполнение приказа, подменяя действия словами", — добавил врио губернатора.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Алексей Резников высказал мнение, что контрнаступление можно ожидать по окончании распутицы, и Киев планирует нанести несколько ударов.
Херсонская область стала субъектом Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.