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В Херсонской области заявили о готовности к возможному контрнаступлению ВСУ - РИА Новости, 12.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:08 12.04.2023 (обновлено: 08:40 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/saldo-1864652969.html
В Херсонской области заявили о готовности к возможному контрнаступлению ВСУ
В Херсонской области заявили о готовности к возможному контрнаступлению ВСУ - РИА Новости, 12.04.2023
В Херсонской области заявили о готовности к возможному контрнаступлению ВСУ
В Херсонской области готовы к контрнаступлению украинских войск, некоторые признаки обострения на линии фронта заметны, но шансов у противника нет, заявил РИА... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T07:08
2023-04-12T08:40
специальная военная операция на украине
херсонская область
украина
россия
владимир сальдо
энтони блинкен
алексей резников
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости. В Херсонской области готовы к контрнаступлению украинских войск, некоторые признаки обострения на линии фронта заметны, но шансов у противника нет, заявил РИА Новости врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Все же думаю, что они попробуют пойти. Некоторые признаки обострения на линии боевого соприкосновения заметны уже сейчас. Шансов у них нет никаких — наши военные готовы их встретить", — подчеркнул Сальдо. По его словам, киевские власти открыли новую страницу в военном деле: заранее громко объявлять о своих оперативных планах. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Алексей Резников высказал мнение, что контрнаступление можно ожидать по окончании распутицы, и Киев планирует нанести несколько ударов. Херсонская область стала субъектом Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
https://ria.ru/20230410/kherson-1864251692.html
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херсонская область , украина, россия, владимир сальдо, энтони блинкен, алексей резников, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Украина, Россия, Владимир Сальдо, Энтони Блинкен, Алексей Резников, Безопасность
В Херсонской области заявили о готовности к возможному контрнаступлению ВСУ

Сальдо: в Херсонской области готовы к контрнаступлению украинских войск, шансов у них нет

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в Херсонской области
Военнослужащие в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости. В Херсонской области готовы к контрнаступлению украинских войск, некоторые признаки обострения на линии фронта заметны, но шансов у противника нет, заявил РИА Новости врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Все же думаю, что они попробуют пойти. Некоторые признаки обострения на линии боевого соприкосновения заметны уже сейчас. Шансов у них нет никаких — наши военные готовы их встретить", — подчеркнул Сальдо.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
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10 апреля, 14:18
По его словам, киевские власти открыли новую страницу в военном деле: заранее громко объявлять о своих оперативных планах.
«

"По-другому там не могут. С одной стороны, вся система государственного управления построена на пиаре. С другой, американцы гонят их в это наступление, чтобы повысить рейтинг своих провалившихся политических руководителей. Киевская команда комедиантов боится и затягивает исполнение приказа, подменяя действия словами", — добавил врио губернатора.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Алексей Резников высказал мнение, что контрнаступление можно ожидать по окончании распутицы, и Киев планирует нанести несколько ударов.
Херсонская область стала субъектом Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьУкраинаРоссияВладимир СальдоЭнтони БлинкенАлексей РезниковБезопасность
 
 
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