https://ria.ru/20230412/saldo-1864652969.html

В Херсонской области заявили о готовности к возможному контрнаступлению ВСУ

В Херсонской области заявили о готовности к возможному контрнаступлению ВСУ - РИА Новости, 12.04.2023

В Херсонской области заявили о готовности к возможному контрнаступлению ВСУ

В Херсонской области готовы к контрнаступлению украинских войск, некоторые признаки обострения на линии фронта заметны, но шансов у противника нет, заявил РИА... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T07:08

2023-04-12T07:08

2023-04-12T08:40

специальная военная операция на украине

херсонская область

украина

россия

владимир сальдо

энтони блинкен

алексей резников

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости. В Херсонской области готовы к контрнаступлению украинских войск, некоторые признаки обострения на линии фронта заметны, но шансов у противника нет, заявил РИА Новости врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Все же думаю, что они попробуют пойти. Некоторые признаки обострения на линии боевого соприкосновения заметны уже сейчас. Шансов у них нет никаких — наши военные готовы их встретить", — подчеркнул Сальдо. По его словам, киевские власти открыли новую страницу в военном деле: заранее громко объявлять о своих оперативных планах. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Алексей Резников высказал мнение, что контрнаступление можно ожидать по окончании распутицы, и Киев планирует нанести несколько ударов. Херсонская область стала субъектом Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.

https://ria.ru/20230410/kherson-1864251692.html

https://ria.ru/20230411/kherson-1864437043.html

херсонская область

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херсонская область , украина, россия, владимир сальдо, энтони блинкен, алексей резников, безопасность