Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области национализируют имущество украинских олигархов - РИА Новости, 12.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:09 12.04.2023 (обновлено: 03:13 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/saldo-1864643105.html
В Херсонской области национализируют имущество украинских олигархов
В Херсонской области национализируют имущество украинских олигархов - РИА Новости, 12.04.2023
В Херсонской области национализируют имущество украинских олигархов
Имущество украинских олигархов в Херсонской области национализируют, работа уже началась, сообщил РИА Новости врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T03:09
2023-04-12T03:13
херсонская область
россия
днепр (город)
владимир сальдо
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851868376_0:284:3071:2011_1920x0_80_0_0_142bfbc6eaa09d5fdc28f26da8a798fe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости. Имущество украинских олигархов в Херсонской области национализируют, работа уже началась, сообщил РИА Новости врио губернатора региона Владимир Сальдо."Работа уже идет. Их (украинских олигархов. — Прим. ред.) активы в Херсонской области, которые они не захотели перерегистрировать по российскому законодательству, считаются брошенными и переданы в управление Фонду госимущества. При сохранении такой ситуации в дальнейшем они будут национализированы", — заявил Сальдо.По его словам, подавляющее большинство лиц из числа крупных собственников, враждебно настроенных по отношению к России, находятся на территории, подконтрольной киевскому режиму.Херсонская область стала субъектом федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230411/kherson-1864382466.html
https://ria.ru/20230407/agent-1863667501.html
херсонская область
россия
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851868376_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c593266925107482220bcab867dd3627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо, общество
Херсонская область , Россия, Днепр (город), Владимир Сальдо, Общество
В Херсонской области национализируют имущество украинских олигархов

Сальдо: имущество украинских олигархов в Херсонской области национализируют

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМужчина едет на велосипеде в Новой Каховке
Мужчина едет на велосипеде в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости. Имущество украинских олигархов в Херсонской области национализируют, работа уже началась, сообщил РИА Новости врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Работа уже идет. Их (украинских олигархов. — Прим. ред.) активы в Херсонской области, которые они не захотели перерегистрировать по российскому законодательству, считаются брошенными и переданы в управление Фонду госимущества. При сохранении такой ситуации в дальнейшем они будут национализированы", — заявил Сальдо.
Строительство дороги - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Херсонские власти поддержали строительство альтернативного маршрута в Крым
Вчера, 08:36
По его словам, подавляющее большинство лиц из числа крупных собственников, враждебно настроенных по отношению к России, находятся на территории, подконтрольной киевскому режиму.
Херсонская область стала субъектом федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
Задержание и допрос украинского агента в Херсонской области
Задержанный в Херсонской области шпион признался в пересылке информации
7 апреля, 10:18
 
Херсонская областьРоссияДнепр (город)Владимир СальдоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала