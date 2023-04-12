https://ria.ru/20230412/saldo-1864643105.html

В Херсонской области национализируют имущество украинских олигархов

В Херсонской области национализируют имущество украинских олигархов - РИА Новости, 12.04.2023

В Херсонской области национализируют имущество украинских олигархов

Имущество украинских олигархов в Херсонской области национализируют, работа уже началась, сообщил РИА Новости врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T03:09

2023-04-12T03:09

2023-04-12T03:13

херсонская область

россия

днепр (город)

владимир сальдо

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости. Имущество украинских олигархов в Херсонской области национализируют, работа уже началась, сообщил РИА Новости врио губернатора региона Владимир Сальдо."Работа уже идет. Их (украинских олигархов. — Прим. ред.) активы в Херсонской области, которые они не захотели перерегистрировать по российскому законодательству, считаются брошенными и переданы в управление Фонду госимущества. При сохранении такой ситуации в дальнейшем они будут национализированы", — заявил Сальдо.По его словам, подавляющее большинство лиц из числа крупных собственников, враждебно настроенных по отношению к России, находятся на территории, подконтрольной киевскому режиму.Херсонская область стала субъектом федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230411/kherson-1864382466.html

https://ria.ru/20230407/agent-1863667501.html

херсонская область

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днепр (город)

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херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо, общество