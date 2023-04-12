https://ria.ru/20230412/saldo-1864643105.html
В Херсонской области национализируют имущество украинских олигархов
В Херсонской области национализируют имущество украинских олигархов - РИА Новости, 12.04.2023
В Херсонской области национализируют имущество украинских олигархов
Имущество украинских олигархов в Херсонской области национализируют, работа уже началась, сообщил РИА Новости врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T03:09
2023-04-12T03:09
2023-04-12T03:13
херсонская область
россия
днепр (город)
владимир сальдо
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851868376_0:284:3071:2011_1920x0_80_0_0_142bfbc6eaa09d5fdc28f26da8a798fe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости. Имущество украинских олигархов в Херсонской области национализируют, работа уже началась, сообщил РИА Новости врио губернатора региона Владимир Сальдо."Работа уже идет. Их (украинских олигархов. — Прим. ред.) активы в Херсонской области, которые они не захотели перерегистрировать по российскому законодательству, считаются брошенными и переданы в управление Фонду госимущества. При сохранении такой ситуации в дальнейшем они будут национализированы", — заявил Сальдо.По его словам, подавляющее большинство лиц из числа крупных собственников, враждебно настроенных по отношению к России, находятся на территории, подконтрольной киевскому режиму.Херсонская область стала субъектом федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230411/kherson-1864382466.html
https://ria.ru/20230407/agent-1863667501.html
херсонская область
россия
днепр (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851868376_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c593266925107482220bcab867dd3627.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо, общество
Херсонская область , Россия, Днепр (город), Владимир Сальдо, Общество
В Херсонской области национализируют имущество украинских олигархов
Сальдо: имущество украинских олигархов в Херсонской области национализируют