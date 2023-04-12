https://ria.ru/20230412/sakhar-1864876633.html

России стоит оценить новую возможность для экспорта сахара, считает эксперт

России стоит оценить новую возможность для экспорта сахара, считает эксперт - РИА Новости, 12.04.2023

России стоит оценить новую возможность для экспорта сахара, считает эксперт

Потенциальный дефицит сахара на мировом рынке дает очередную возможность к развитию этой отрасли российского АПК и наращиванию экспорта, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T18:11

2023-04-12T18:11

2023-04-12T18:11

экономика

россия

бразилия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Потенциальный дефицит сахара на мировом рынке дает очередную возможность к развитию этой отрасли российского АПК и наращиванию экспорта, сообщила РИА Новости партнер консалтинговой компании "НЕО Центр" Альбина Корягина. Мировые цены на сахар накануне обновили максимум за последние 12 лет: стоимость фьючерсов на белый сахар на Лондонской бирже достигала 705,5 доллара за тонну, а на открытии в среду составляла 706 долларов. Такое ралли цен связано с опасениями по поводу проблем с поставками из Бразилии, которая может экспортировать не так много, как ожидалось в начале сезона, написало агентство Блумберг. "Проблема использования и без того конечных объемов пищевых продуктов как источника энергии стоит уже лет двадцать. Производство топлива из растительных масел, зерна, сахарного тростника и так далее, на фоне того, что рост населения Земли опережает рост производства еды в мировом масштабе - все это выглядит как-то как минимум недальновидно", - считает Корягина. Между тем, добавляет она, в силу как политических, так и сиюминутных экономических выгод этот процесс будет идти и дальше. "Это объективная мировая реальность, которая очередным невообразимым образом опять будет играть нам на руку. Именно мы окажемся одним из выгодоприобретателей этого неразумного перераспределения ресурсов на планете. Падение предложения сахара на мировом рынке мы можем и должны компенсировать", - полагает эксперт. Она заметила, что экспорт есть и сейчас, но зачастую это продукция низкого передела - свекловичный жом, а не сахар. Кроме того, существует фундаментальная проблема – тотальная зависимость от импорта семенного фонда: не менее 95% посадочных семян сахарной свеклы закупается за рубежом. Но в РФ существует качественный семенной материал отечественного производства: по мнению Корягиной, проблема только в том, чтобы тиражировать удачные отечественные разработки через развитие сети семенноводческих хозяйств. Что касается внутреннего рынка, то сейчас реализуется сахар, изготовленный из прошлогодних и даже позапрошлогодних урожаев, и цена на сахар для конечного потребителя относительно стабильна, добавила она, между тем отметив и рост в моменте оптовых цен. Производство белого свекловичного сахара в РФ за 2022 году выросло на 1,5%, до 6,02 миллиона тонн.

https://rsport.ria.ru/20230321/sakhar-1859524358.html

https://ria.ru/20230412/rubl-1864859257.html

https://ria.ru/20220502/sakhar-1786504958.html

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экономика, россия, бразилия