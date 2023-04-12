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В Мурманской области пропавшие в море рыбаки вышли на связь
В Мурманской области пропавшие в море рыбаки вышли на связь - РИА Новости, 12.04.2023
В Мурманской области пропавшие в море рыбаки вышли на связь
Двое рыбаков, которые в понедельник вышли в море из села Териберка на резиновой лодке и пропали, вышли на связь, сообщили в региональном ГУ МЧС. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T19:31
2023-04-12T19:31
2023-04-12T19:31
хорошие новости
происшествия
мурманская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МУРМАНСК, 12 апр - РИА Новости. Двое рыбаков, которые в понедельник вышли в море из села Териберка на резиновой лодке и пропали, вышли на связь, сообщили в региональном ГУ МЧС. Отмечается, что рыбаки доставлены в Териберку, поисково-спасательные работы завершены. В понедельник поступила информация о том, что двое мужчин вышли из Териберки на рыбалку в море, у них заглох мотор, рыбаки перестали выходить на связь. Их искали спасатели с воды и с воздуха, причем два вертолета налетали более 5,5 часов. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону, рыбаков на лодке прибило к берегу, вдоль которого они шли, пока не встретили местного жителя, с его телефона они сумели дозвониться до спасателей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мурманская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Хорошие новости, Происшествия, Мурманская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Мурманской области пропавшие в море рыбаки вышли на связь
В Мурманской области двое рыбаков, пропавших несколько дней назад в море, вышли на связь
МУРМАНСК, 12 апр - РИА Новости.
Двое рыбаков, которые в понедельник вышли в море из села Териберка на резиновой лодке и пропали, вышли на связь, сообщили
в региональном ГУ МЧС.
«
"В 17.25 от спасателей Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России поступила информация о том, что пропавшие рыбаки вышли на связь, состояние здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рыбаки доставлены в Териберку, поисково-спасательные работы завершены.
В понедельник поступила информация о том, что двое мужчин вышли из Териберки на рыбалку в море, у них заглох мотор, рыбаки перестали выходить на связь. Их искали спасатели с воды и с воздуха, причем два вертолета налетали более 5,5 часов.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону, рыбаков на лодке прибило к берегу, вдоль которого они шли, пока не встретили местного жителя, с его телефона они сумели дозвониться до спасателей.
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