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В Мурманской области пропавшие в море рыбаки вышли на связь

В Мурманской области пропавшие в море рыбаки вышли на связь - РИА Новости, 12.04.2023

В Мурманской области пропавшие в море рыбаки вышли на связь

Двое рыбаков, которые в понедельник вышли в море из села Териберка на резиновой лодке и пропали, вышли на связь, сообщили в региональном ГУ МЧС. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T19:31

2023-04-12T19:31

2023-04-12T19:31

хорошие новости

происшествия

мурманская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МУРМАНСК, 12 апр - РИА Новости. Двое рыбаков, которые в понедельник вышли в море из села Териберка на резиновой лодке и пропали, вышли на связь, сообщили в региональном ГУ МЧС. Отмечается, что рыбаки доставлены в Териберку, поисково-спасательные работы завершены. В понедельник поступила информация о том, что двое мужчин вышли из Териберки на рыбалку в море, у них заглох мотор, рыбаки перестали выходить на связь. Их искали спасатели с воды и с воздуха, причем два вертолета налетали более 5,5 часов. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону, рыбаков на лодке прибило к берегу, вдоль которого они шли, пока не встретили местного жителя, с его телефона они сумели дозвониться до спасателей.

https://ria.ru/20230411/pozhar-1864375699.html

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Владимир Лаврентьев

происшествия, мурманская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия