https://ria.ru/20230412/rubl-1864750312.html

Набиуллина объяснила ослабление курса рубля

Набиуллина объяснила ослабление курса рубля - РИА Новости, 12.04.2023

Набиуллина объяснила ослабление курса рубля

Ослабление курса рубля вызвано сокращением экспорта и снижением стоимости нефти, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T12:52

2023-04-12T12:52

2023-04-12T14:46

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

рубль

экономика

эльвира набиуллина

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

россия

динамика курсов валют

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794643796_0:171:1863:1219_1920x0_80_0_0_f7e0fcb1023f503de97e2611b6a9c33f.jpg

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Ослабление курса рубля вызвано сокращением экспорта и снижением стоимости нефти, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме. По словам Набиуллиной, подорожание нефти, произошедшее в последнее время, станет ощутимо в следующие периоды, поскольку сейчас продается выручка "от того, когда цены были достаточно низкие".При этом глава ЦБ отметила быстрые темпы восстановления российского импорта. "Поэтому сальдо текущего счета — разница между экспортом и импортом — стало уменьшаться", — сказала она, добавив, что сейчас этот показатель гораздо ниже, чем в 2022 году, "и это влияет на курс".Как ранее заявил член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев, причина ослабления рубля заключается в рыночных искажениях и дисбалансах крайне скудного предложения долларов на бирже и неожиданно возросшего спроса на американскую валюту.Накануне Банк России сообщил, что после перевода оплаты за поставки природного газа в недружественные страны в рубли в мае прошлого года существенно выросла доля национальной валюты в экспортных поставках, превысив 30 процентов на конец года. таким образом, она сравнялась с долей доллара США и заметно превысив долю евро.

https://ria.ru/20230406/kurs-1863500008.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

рубль, экономика, эльвира набиуллина, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), россия, динамика курсов валют