https://ria.ru/20230412/rubl-1864750312.html
Набиуллина объяснила ослабление курса рубля
Набиуллина объяснила ослабление курса рубля - РИА Новости, 12.04.2023
Набиуллина объяснила ослабление курса рубля
Ослабление курса рубля вызвано сокращением экспорта и снижением стоимости нефти, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T12:52
2023-04-12T12:52
2023-04-12T14:46
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
рубль
экономика
эльвира набиуллина
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
россия
динамика курсов валют
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Ослабление курса рубля вызвано сокращением экспорта и снижением стоимости нефти, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме. По словам Набиуллиной, подорожание нефти, произошедшее в последнее время, станет ощутимо в следующие периоды, поскольку сейчас продается выручка "от того, когда цены были достаточно низкие".При этом глава ЦБ отметила быстрые темпы восстановления российского импорта. "Поэтому сальдо текущего счета — разница между экспортом и импортом — стало уменьшаться", — сказала она, добавив, что сейчас этот показатель гораздо ниже, чем в 2022 году, "и это влияет на курс".Как ранее заявил член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев, причина ослабления рубля заключается в рыночных искажениях и дисбалансах крайне скудного предложения долларов на бирже и неожиданно возросшего спроса на американскую валюту.Накануне Банк России сообщил, что после перевода оплаты за поставки природного газа в недружественные страны в рубли в мае прошлого года существенно выросла доля национальной валюты в экспортных поставках, превысив 30 процентов на конец года. таким образом, она сравнялась с долей доллара США и заметно превысив долю евро.
https://ria.ru/20230406/kurs-1863500008.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рубль, экономика, эльвира набиуллина, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), россия, динамика курсов валют
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Рубль, Экономика, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Динамика курсов валют
Набиуллина объяснила ослабление курса рубля
Глава ЦБ Набиуллина объяснила ослабление курса рубля снижением экспорта и цен на нефть
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Ослабление курса рубля вызвано сокращением экспорта и снижением стоимости нефти, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.
«
"Экспорт снижался в стоимостном выражении, и падение цен на нефть было", — пояснила она.
По словам Набиуллиной, подорожание нефти, произошедшее в последнее время, станет ощутимо в следующие периоды, поскольку сейчас продается выручка "от того, когда цены были достаточно низкие".
При этом глава ЦБ
отметила быстрые темпы восстановления российского импорта.
"Поэтому сальдо текущего счета — разница между экспортом и импортом — стало уменьшаться", — сказала она, добавив, что сейчас этот показатель гораздо ниже, чем в 2022 году, "и это влияет на курс".
Как ранее заявил член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев, причина ослабления рубля заключается в рыночных искажениях и дисбалансах крайне скудного предложения долларов на бирже и неожиданно возросшего спроса на американскую валюту.
Накануне Банк России сообщил, что после перевода оплаты за поставки природного газа в недружественные страны в рубли в мае прошлого года существенно выросла доля национальной валюты в экспортных поставках, превысив 30 процентов на конец года. таким образом, она сравнялась с долей доллара США
и заметно превысив долю евро.
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