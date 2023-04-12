https://ria.ru/20230412/robosnayper-1864642708.html

Российская армия получит комплекс "Робоснайпер", сообщил источник

Российская армия получит комплекс "Робоснайпер", сообщил источник - РИА Новости, 12.04.2023

Российская армия получит комплекс "Робоснайпер", сообщил источник

В России создали дистанционно управляемый снайперский комплекс "Робоснайпер", сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T03:02

2023-04-12T03:02

2023-04-12T09:56

новое оружие россии

безопасность

россия

владислав лобаев

технологии

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В России создали дистанционно управляемый снайперский комплекс "Робоснайпер", сообщил РИА Новости информированный источник."Конструкторское бюро интегрированных систем совместно с "Лобаев Роботикс" завершили заводские испытания нового дистанционно управляемого снайперского комплекса "Робоснайпер". В ближайшее время система отправится на опытную эксплуатацию в боевые подразделения", — сказал собеседник агентства.Он не стал раскрывать тактико-технические характеристики роботизированной снайперской винтовки, но отметил, что "Робоснайпер" стал продуктом развития проекта "Антимайдан-Рубеж".В октябре Владислав Лобаев, основатель предприятия Lobaev Arms, соразработчика этого проекта, рассказал в интервью РИА Новости, что в рамках научно-исследовательской работы "Антимайдан-Рубеж" создается роботизированный снайперский антидроновый комплекс, применение которого против малоразмерных беспилотников позволило бы сэкономить дорогостоящие ракеты.

https://ria.ru/20230411/oruzhie-1864517234.html

https://ria.ru/20230404/bumerang-1862793083.html

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безопасность, россия, владислав лобаев, технологии