https://ria.ru/20230412/risk-1864641343.html
В США забили тревогу из-за информации об американских военных на Украине
В США забили тревогу из-за информации об американских военных на Украине - РИА Новости, 12.04.2023
В США забили тревогу из-за информации об американских военных на Украине
США пошли на большой риск, если они действительно отправили американских военных на Украину, написал обозреватель Responsible Statecraft Анатоль Ливен. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T02:25
2023-04-12T02:25
2023-04-12T10:05
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. США пошли на большой риск, если они действительно отправили американских военных на Украину, написал обозреватель Responsible Statecraft Анатоль Ливен.В своей статье он проанализировал недавнюю утечку документов Пентагона, где описывается состояние украинских войск и планы Вашингтона и НАТО по их укреплению."Подготовку этих военных проводят не только на Западе, но и 71 американский военнослужащий, дислоцированный непосредственно на территории Украины, вместе с 97 бойцами спецназа НАТО", — заявил он.Журналист уделил особое внимание тому, что конгресс и общественность не проинформировали о том, что военнослужащие США и НАТО якобы находятся на территории Украины.По его мнению, это может спровоцировать "опасный цикл эскалации" ситуации.Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описывается состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".В пятницу стало известно о публикации новой порции материалов. По утверждению издания, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. При этом агентство Рейтер в воскресенье со ссылкой на американских чиновников не исключило, что секретные материалы, касающиеся украинских войск, могли быть подделаны.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у Москвы нет сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230412/spetsnaz-1864638003.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, нато, министерство обороны сша, россия
В мире, США, Украина, НАТО, Министерство обороны США, Россия
В США забили тревогу из-за информации об американских военных на Украине
Responsible Statecraft: отправка военных из США на Украину может спровоцировать эскалацию
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости
. США пошли на большой риск, если они действительно отправили американских военных на Украину, написал обозреватель Responsible Statecraft
Анатоль Ливен.
В своей статье он проанализировал недавнюю утечку документов Пентагона
, где описывается состояние украинских войск и планы Вашингтона
и НАТО
по их укреплению.
Guardian: большинство спецназовцев из стран НАТО на Украине были британцами
"Подготовку этих военных проводят не только на Западе, но и 71 американский военнослужащий, дислоцированный непосредственно на территории Украины, вместе с 97 бойцами спецназа НАТО", — заявил он.
Журналист уделил особое внимание тому, что конгресс и общественность не проинформировали о том, что военнослужащие США и НАТО якобы находятся на территории Украины.
«
"Их присутствие, очевидно, создает риск того, что они могут быть убиты или схвачены в плен", — подчеркнул Ливен.
По его мнению, это может спровоцировать "опасный цикл эскалации" ситуации.
Расследование утечки данных Пентагона может занять месяцы, сообщили СМИ
Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описывается состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".
В пятницу стало известно о публикации новой порции материалов. По утверждению издания, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. При этом агентство Рейтер в воскресенье со ссылкой на американских чиновников не исключило, что секретные материалы, касающиеся украинских войск, могли быть подделаны.
Пресс-секретарь президента России
Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у Москвы
нет сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> Утечки из Пентагона: Зеленский под колпаком, ЧВК под носом у США