https://ria.ru/20230412/risk-1864641343.html

В США забили тревогу из-за информации об американских военных на Украине

В США забили тревогу из-за информации об американских военных на Украине - РИА Новости, 12.04.2023

В США забили тревогу из-за информации об американских военных на Украине

США пошли на большой риск, если они действительно отправили американских военных на Украину, написал обозреватель Responsible Statecraft Анатоль Ливен. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T02:25

2023-04-12T02:25

2023-04-12T10:05

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. США пошли на большой риск, если они действительно отправили американских военных на Украину, написал обозреватель Responsible Statecraft Анатоль Ливен.В своей статье он проанализировал недавнюю утечку документов Пентагона, где описывается состояние украинских войск и планы Вашингтона и НАТО по их укреплению."Подготовку этих военных проводят не только на Западе, но и 71 американский военнослужащий, дислоцированный непосредственно на территории Украины, вместе с 97 бойцами спецназа НАТО", — заявил он.Журналист уделил особое внимание тому, что конгресс и общественность не проинформировали о том, что военнослужащие США и НАТО якобы находятся на территории Украины.По его мнению, это может спровоцировать "опасный цикл эскалации" ситуации.Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описывается состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".В пятницу стало известно о публикации новой порции материалов. По утверждению издания, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. При этом агентство Рейтер в воскресенье со ссылкой на американских чиновников не исключило, что секретные материалы, касающиеся украинских войск, могли быть подделаны.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у Москвы нет сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230412/spetsnaz-1864638003.html

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Максим Горбачев

в мире, сша, украина, нато, министерство обороны сша, россия