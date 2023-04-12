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Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных - РИА Новости, 12.04.2023
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13:53 12.04.2023 (обновлено: 13:58 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/reestr-1864771126.html
Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных
Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных - РИА Новости, 12.04.2023
Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных
Совет Федерации в среду одобрил изменения в действующее законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T13:53
2023-04-12T13:58
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Совет Федерации в среду одобрил изменения в действующее законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов.Речь идет о поправках в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.Документом уточняется, что реестр воинского учета формируется военными комиссариатами в порядке, установленном правительством РФ, в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса. Закон также устанавливает, что повестка может быть продублирована в электронном виде.Соответствующие поправки были внесены Госдумой к законопроекту, которым предлагается направлять призывникам повестки по почте заказным письмом.Закон также предусматривает возможность зачисления в запас граждан, которые обязаны стоять на воинском учете, без личной явки.Кроме того, законом предусмотрен ряд обеспечительных мер для уклонистов. Так, устанавливается ограничение права гражданина на управление транспортным средством в случае неявки в военкомат в течение 20 дней со дня, указанного в повестке – предусматривается запрет на госрегистрацию транспортных средств.Кроме того, гражданам, которые подлежат призыву и получили повестку, будет запрещен выезд за пределы РФ до явки в военкомат. Возможны ограничения на сделки с недвижимостью и получение кредитов, регистрацию ИП.Закон также устанавливает, что повестка будет считаться врученной по истечении 7 дней с даты ее размещения в реестре повесток, в случае если повестка не считается врученной другими способами.Согласно документу, МВД, ФНС, ЦИК, Фонд пенсионного и социального страхования, Минпросвещения, федеральные суды будут обязаны в электронном виде предоставлять необходимые для ведения воинского учета сведения о военнообязанных.Кроме того, руководители, другие ответственные за военно-учетную работу должностные лица организаций обязаны оповещать граждан о вызовах (повестках) военных комиссариатов при их поступлении, в том числе в электронной форме; обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по повесткам; направлять необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на таком учете, в течение пяти дней со дня изменения соответствующих сведений, в том числе с использованием портала Госуслуг.Оборонный комитет Совфеда в своем заключении дал положительный отзыв на документ. Сенаторы также отмечают, что по заключению правового управления СФ "закон соответствует Конституции РФ, в том числе положениям о правах и свободах человека и гражданина, и согласуется с системой федерального законодательства".Ранее глава Минцифры Максут Шадаев в одном из Telegram-чатов IT-отрасли написал, что запустить реестр военнообязанных в РФ в полном объёме можно будет, скорее всего, не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу.
https://ria.ru/20230412/voennoobyazannye-1864755886.html
https://ria.ru/20230412/povestki-1864747426.html
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Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных

Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкБерцы
Берцы - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Совет Федерации в среду одобрил изменения в действующее законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов.
Речь идет о поправках в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.
Государственный Исторический музей и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
В Кремле объяснили срочность принятия закона о реестре военнообязанных
Вчера, 13:05
Документом уточняется, что реестр воинского учета формируется военными комиссариатами в порядке, установленном правительством РФ, в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса. Закон также устанавливает, что повестка может быть продублирована в электронном виде.
Соответствующие поправки были внесены Госдумой к законопроекту, которым предлагается направлять призывникам повестки по почте заказным письмом.
Закон также предусматривает возможность зачисления в запас граждан, которые обязаны стоять на воинском учете, без личной явки.
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Глава СПЧ попросил Минцифры прояснить вопросы по электронным повесткам
Вчера, 12:43
Кроме того, законом предусмотрен ряд обеспечительных мер для уклонистов. Так, устанавливается ограничение права гражданина на управление транспортным средством в случае неявки в военкомат в течение 20 дней со дня, указанного в повестке – предусматривается запрет на госрегистрацию транспортных средств.
Кроме того, гражданам, которые подлежат призыву и получили повестку, будет запрещен выезд за пределы РФ до явки в военкомат. Возможны ограничения на сделки с недвижимостью и получение кредитов, регистрацию ИП.
Закон также устанавливает, что повестка будет считаться врученной по истечении 7 дней с даты ее размещения в реестре повесток, в случае если повестка не считается врученной другими способами.
Согласно документу, МВД, ФНС, ЦИК, Фонд пенсионного и социального страхования, Минпросвещения, федеральные суды будут обязаны в электронном виде предоставлять необходимые для ведения воинского учета сведения о военнообязанных.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
На Госуслугах можно будет обжаловать повестку, заявил Шадаев
Вчера, 10:06
Кроме того, руководители, другие ответственные за военно-учетную работу должностные лица организаций обязаны оповещать граждан о вызовах (повестках) военных комиссариатов при их поступлении, в том числе в электронной форме; обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по повесткам; направлять необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на таком учете, в течение пяти дней со дня изменения соответствующих сведений, в том числе с использованием портала Госуслуг.
Оборонный комитет Совфеда в своем заключении дал положительный отзыв на документ. Сенаторы также отмечают, что по заключению правового управления СФ "закон соответствует Конституции РФ, в том числе положениям о правах и свободах человека и гражданина, и согласуется с системой федерального законодательства".
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев в одном из Telegram-чатов IT-отрасли написал, что запустить реестр военнообязанных в РФ в полном объёме можно будет, скорее всего, не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу.
Единый реестр военнообязанных и электронные повестки
Вчера, 10:00
Инфографика
Единый реестр военнообязанных и электронные повесткиПосмотреть
 
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