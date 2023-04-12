https://ria.ru/20230412/reestr-1864771126.html
Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных
Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных - РИА Новости, 12.04.2023
Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных
Совет Федерации в среду одобрил изменения в действующее законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T13:53
2023-04-12T13:53
2023-04-12T13:58
совет федерации рф
россия
общество
госдума рф
армия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856467592_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c3b23990d3c9cc359bc85cda50f05304.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Совет Федерации в среду одобрил изменения в действующее законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов.Речь идет о поправках в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.Документом уточняется, что реестр воинского учета формируется военными комиссариатами в порядке, установленном правительством РФ, в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса. Закон также устанавливает, что повестка может быть продублирована в электронном виде.Соответствующие поправки были внесены Госдумой к законопроекту, которым предлагается направлять призывникам повестки по почте заказным письмом.Закон также предусматривает возможность зачисления в запас граждан, которые обязаны стоять на воинском учете, без личной явки.Кроме того, законом предусмотрен ряд обеспечительных мер для уклонистов. Так, устанавливается ограничение права гражданина на управление транспортным средством в случае неявки в военкомат в течение 20 дней со дня, указанного в повестке – предусматривается запрет на госрегистрацию транспортных средств.Кроме того, гражданам, которые подлежат призыву и получили повестку, будет запрещен выезд за пределы РФ до явки в военкомат. Возможны ограничения на сделки с недвижимостью и получение кредитов, регистрацию ИП.Закон также устанавливает, что повестка будет считаться врученной по истечении 7 дней с даты ее размещения в реестре повесток, в случае если повестка не считается врученной другими способами.Согласно документу, МВД, ФНС, ЦИК, Фонд пенсионного и социального страхования, Минпросвещения, федеральные суды будут обязаны в электронном виде предоставлять необходимые для ведения воинского учета сведения о военнообязанных.Кроме того, руководители, другие ответственные за военно-учетную работу должностные лица организаций обязаны оповещать граждан о вызовах (повестках) военных комиссариатов при их поступлении, в том числе в электронной форме; обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по повесткам; направлять необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на таком учете, в течение пяти дней со дня изменения соответствующих сведений, в том числе с использованием портала Госуслуг.Оборонный комитет Совфеда в своем заключении дал положительный отзыв на документ. Сенаторы также отмечают, что по заключению правового управления СФ "закон соответствует Конституции РФ, в том числе положениям о правах и свободах человека и гражданина, и согласуется с системой федерального законодательства".Ранее глава Минцифры Максут Шадаев в одном из Telegram-чатов IT-отрасли написал, что запустить реестр военнообязанных в РФ в полном объёме можно будет, скорее всего, не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу.
https://ria.ru/20230412/voennoobyazannye-1864755886.html
https://ria.ru/20230412/povestki-1864747426.html
https://ria.ru/20230412/povestka-1864688410.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856467592_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_d4fc24a925673916133b405090039732.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, россия, общество, госдума рф, армия
Совет Федерации РФ, Россия, Общество, Госдума РФ, Армия
Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных
Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Совет Федерации в среду одобрил изменения в действующее законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов.
Речь идет о поправках в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.
В Кремле объяснили срочность принятия закона о реестре военнообязанных
Документом уточняется, что реестр воинского учета формируется военными комиссариатами в порядке, установленном правительством РФ
, в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса. Закон также устанавливает, что повестка может быть продублирована в электронном виде.
Соответствующие поправки были внесены Госдумой
к законопроекту, которым предлагается направлять призывникам повестки по почте заказным письмом.
Закон также предусматривает возможность зачисления в запас граждан, которые обязаны стоять на воинском учете, без личной явки.
Глава СПЧ попросил Минцифры прояснить вопросы по электронным повесткам
Кроме того, законом предусмотрен ряд обеспечительных мер для уклонистов. Так, устанавливается ограничение права гражданина на управление транспортным средством в случае неявки в военкомат в течение 20 дней со дня, указанного в повестке – предусматривается запрет на госрегистрацию транспортных средств.
Кроме того, гражданам, которые подлежат призыву и получили повестку, будет запрещен выезд за пределы РФ до явки в военкомат. Возможны ограничения на сделки с недвижимостью и получение кредитов, регистрацию ИП.
Закон также устанавливает, что повестка будет считаться врученной по истечении 7 дней с даты ее размещения в реестре повесток, в случае если повестка не считается врученной другими способами.
Согласно документу, МВД, ФНС
, ЦИК, Фонд пенсионного и социального страхования, Минпросвещения, федеральные суды будут обязаны в электронном виде предоставлять необходимые для ведения воинского учета сведения о военнообязанных.
На Госуслугах можно будет обжаловать повестку, заявил Шадаев
Кроме того, руководители, другие ответственные за военно-учетную работу должностные лица организаций обязаны оповещать граждан о вызовах (повестках) военных комиссариатов при их поступлении, в том числе в электронной форме; обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по повесткам; направлять необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на таком учете, в течение пяти дней со дня изменения соответствующих сведений, в том числе с использованием портала Госуслуг.
Оборонный комитет Совфеда в своем заключении дал положительный отзыв на документ. Сенаторы также отмечают, что по заключению правового управления СФ "закон соответствует Конституции РФ, в том числе положениям о правах и свободах человека и гражданина, и согласуется с системой федерального законодательства".
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев
в одном из Telegram-чатов IT-отрасли написал, что запустить реестр военнообязанных в РФ в полном объёме можно будет, скорее всего, не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу.