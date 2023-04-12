https://ria.ru/20230412/reestr-1864771126.html

Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных

Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных - РИА Новости, 12.04.2023

Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных

Совет Федерации в среду одобрил изменения в действующее законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T13:53

2023-04-12T13:53

2023-04-12T13:58

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Совет Федерации в среду одобрил изменения в действующее законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов.Речь идет о поправках в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.Документом уточняется, что реестр воинского учета формируется военными комиссариатами в порядке, установленном правительством РФ, в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса. Закон также устанавливает, что повестка может быть продублирована в электронном виде.Соответствующие поправки были внесены Госдумой к законопроекту, которым предлагается направлять призывникам повестки по почте заказным письмом.Закон также предусматривает возможность зачисления в запас граждан, которые обязаны стоять на воинском учете, без личной явки.Кроме того, законом предусмотрен ряд обеспечительных мер для уклонистов. Так, устанавливается ограничение права гражданина на управление транспортным средством в случае неявки в военкомат в течение 20 дней со дня, указанного в повестке – предусматривается запрет на госрегистрацию транспортных средств.Кроме того, гражданам, которые подлежат призыву и получили повестку, будет запрещен выезд за пределы РФ до явки в военкомат. Возможны ограничения на сделки с недвижимостью и получение кредитов, регистрацию ИП.Закон также устанавливает, что повестка будет считаться врученной по истечении 7 дней с даты ее размещения в реестре повесток, в случае если повестка не считается врученной другими способами.Согласно документу, МВД, ФНС, ЦИК, Фонд пенсионного и социального страхования, Минпросвещения, федеральные суды будут обязаны в электронном виде предоставлять необходимые для ведения воинского учета сведения о военнообязанных.Кроме того, руководители, другие ответственные за военно-учетную работу должностные лица организаций обязаны оповещать граждан о вызовах (повестках) военных комиссариатов при их поступлении, в том числе в электронной форме; обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по повесткам; направлять необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на таком учете, в течение пяти дней со дня изменения соответствующих сведений, в том числе с использованием портала Госуслуг.Оборонный комитет Совфеда в своем заключении дал положительный отзыв на документ. Сенаторы также отмечают, что по заключению правового управления СФ "закон соответствует Конституции РФ, в том числе положениям о правах и свободах человека и гражданина, и согласуется с системой федерального законодательства".Ранее глава Минцифры Максут Шадаев в одном из Telegram-чатов IT-отрасли написал, что запустить реестр военнообязанных в РФ в полном объёме можно будет, скорее всего, не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу.

https://ria.ru/20230412/voennoobyazannye-1864755886.html

https://ria.ru/20230412/povestki-1864747426.html

https://ria.ru/20230412/povestka-1864688410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

совет федерации рф, россия, общество, госдума рф, армия