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Путин знает о сути закона о реестре военнообязанных, заявили в Кремле
Путин знает о сути закона о реестре военнообязанных, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.04.2023
Путин знает о сути закона о реестре военнообязанных, заявили в Кремле
Президент РФ Владимир Путин обладает информацией о сути закона о едином реестре военнообязанных, как только он поступит на подпись, глава государства его... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T13:15
2023-04-12T13:15
2023-04-12T13:15
россия
дмитрий песков
владимир путин
общество
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обладает информацией о сути закона о едином реестре военнообязанных, как только он поступит на подпись, глава государства его рассмотрит, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Согласно законопроекту, сохранится старый способ вручения повесток в бумажном виде под роспись лично. Добавятся два новых способа - портал "Госуслуги" и многофункциональные центры. Инициатива о едином реестре военнообязанных связан не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, если у людей возникают вопросы, связанные с реестром, то обязанность властей - их прояснить, идет экспертная работа, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Указ о создании в России информационного ресурса для повышения эффективности ведения воинского учета подписал в конце ноября президент страны Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, общество, вооруженные силы рф
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Общество, Вооруженные силы РФ
Путин знает о сути закона о реестре военнообязанных, заявили в Кремле
Песков: Путин обладает информацией о сути закона о едином реестре военнообязанных
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обладает информацией о сути закона о едином реестре военнообязанных, как только он поступит на подпись, глава государства его рассмотрит, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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"Как только он поступит на подпись, президент его рассмотрит... Разумеется, президент обладает информацией о сути этого законопроекта", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос ознакомился ли президент РФ Владимир Путин с законопроектом о создании единого реестра военнообязанных.
Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Согласно законопроекту, сохранится старый способ вручения повесток в бумажном виде под роспись лично. Добавятся два новых способа - портал "Госуслуги" и многофункциональные центры. Инициатива о едином реестре военнообязанных связан не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, если у людей возникают вопросы, связанные с реестром, то обязанность властей - их прояснить, идет экспертная работа, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Указ о создании в России информационного ресурса для повышения эффективности ведения воинского учета подписал в конце ноября президент страны Владимир Путин.