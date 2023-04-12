https://ria.ru/20230412/reestr-1864759164.html

Путин знает о сути закона о реестре военнообязанных, заявили в Кремле

Путин знает о сути закона о реестре военнообязанных, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.04.2023

Путин знает о сути закона о реестре военнообязанных, заявили в Кремле

Президент РФ Владимир Путин обладает информацией о сути закона о едином реестре военнообязанных, как только он поступит на подпись, глава государства его... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T13:15

2023-04-12T13:15

2023-04-12T13:15

россия

дмитрий песков

владимир путин

общество

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обладает информацией о сути закона о едином реестре военнообязанных, как только он поступит на подпись, глава государства его рассмотрит, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Согласно законопроекту, сохранится старый способ вручения повесток в бумажном виде под роспись лично. Добавятся два новых способа - портал "Госуслуги" и многофункциональные центры. Инициатива о едином реестре военнообязанных связан не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, если у людей возникают вопросы, связанные с реестром, то обязанность властей - их прояснить, идет экспертная работа, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Указ о создании в России информационного ресурса для повышения эффективности ведения воинского учета подписал в конце ноября президент страны Владимир Путин.

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, владимир путин, общество, вооруженные силы рф