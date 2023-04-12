https://ria.ru/20230412/razvedchiki-1864646451.html

Разведчики показали, как вскрыли c дрона украинские позиции под Марьинкой

Разведчики показали, как вскрыли c дрона украинские позиции под Марьинкой - РИА Новости, 12.04.2023

Разведчики показали, как вскрыли c дрона украинские позиции под Марьинкой

Российским военнослужащим при помощи дрона удалось вскрыть позиции ВСУ с базой беспилотников в селе Красногоровка, которое граничит с северными окраинами... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T04:33

2023-04-12T04:33

2023-04-12T10:51

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

марьинка (донецкая область)

технологии

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ДОНЕЦК, 12 апр — РИА Новости. Российским военнослужащим при помощи дрона удалось вскрыть позиции ВСУ с базой беспилотников в селе Красногоровка, которое граничит с северными окраинами Марьинки в ДНР. Соответствующие кадры есть в распоряжении РИА Новости.Видео сняли в конце марта, но из оперативных соображений его пока не показывали. "Мы находимся в предместье Красногоровки — это серая зона от Старомихайловки, где находятся наши позиции, и оборона противника у Старомихайловки строится по этому краю", — прокомментировал видео с беспилотника российский разведчик-доброволец с позывным Ганс.На кадрах видны линия обороны украинских войск, ходы сообщения, бункеры, блиндажи, пулеметные точки и точки наблюдения, связанные в единую сеть. По словам военнослужащего, перед окопами — заминированное поле, а за ним уже расположены российские позиции. "Мне кажется, если брать всю сеть — это десятки километров в разные стороны. Мы не все видим, многое замаскировано, потому что пролететь было очень сложно. Там работает РЭБ, и нам пришлось выбрать время между тем, как они его включают. И нам просто повезло, что мы смогли провести аэроразведку", — добавил "Ганс".На видео он отметил большое здание, огороженное забором. Там находится база украинских БПЛА. Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, и оттуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.

https://ria.ru/20230410/marinka-1864291154.html

россия

марьинка (донецкая область)

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Кадры украинских позиций с базой беспилотников в селе Красногоровка в ДНР Российские военнослужащие при помощи дрона вскрыли украинские позиции с базой беспилотников ВСУ в селе Красногоровка, которое граничит с северными окраинами Марьинки в ДНР. Соответствующие кадры есть в распоряжении РИА Новости. Видео сняли в конце марта, но из оперативных соображений на тот момент военные не могли его демонстрировать. 2023-04-12T04:33 true PT1M32S

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безопасность, россия, марьинка (донецкая область), технологии