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В Удмуртии на площади 300 гектаров загорелась сухая трава

В Удмуртии на площади 300 гектаров загорелась сухая трава - РИА Новости, 12.04.2023

В Удмуртии на площади 300 гектаров загорелась сухая трава

Сухая растительность загорелась на площади 300 гектаров в Удмуртии, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T18:47

2023-04-12T18:47

2023-04-12T18:52

происшествия

камбарский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 12 апр - РИА Новости. Сухая растительность загорелась на площади 300 гектаров в Удмуртии, сообщает ГУ МЧС по региону. "В Камбарском районе вблизи реки Буй горит сухая растительность. На место направлены все необходимые силы и средства: огнеборцы, сотрудники министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды региона. Предварительная площадь пожара составляет 300 гектаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что тушение осложняется отсутствием проезда для специализированной техники. К месту возгорания пожарные добираются пешком.

камбарский район

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, камбарский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)