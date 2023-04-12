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В Удмуртии на площади 300 гектаров загорелась сухая трава - РИА Новости, 12.04.2023
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18:47 12.04.2023 (обновлено: 18:52 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/rastitelnost-1864886037.html
В Удмуртии на площади 300 гектаров загорелась сухая трава
В Удмуртии на площади 300 гектаров загорелась сухая трава - РИА Новости, 12.04.2023
В Удмуртии на площади 300 гектаров загорелась сухая трава
Сухая растительность загорелась на площади 300 гектаров в Удмуртии, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T18:47
2023-04-12T18:52
происшествия
камбарский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 12 апр - РИА Новости. Сухая растительность загорелась на площади 300 гектаров в Удмуртии, сообщает ГУ МЧС по региону. "В Камбарском районе вблизи реки Буй горит сухая растительность. На место направлены все необходимые силы и средства: огнеборцы, сотрудники министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды региона. Предварительная площадь пожара составляет 300 гектаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что тушение осложняется отсутствием проезда для специализированной техники. К месту возгорания пожарные добираются пешком.
камбарский район
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происшествия, камбарский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камбарский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Удмуртии на площади 300 гектаров загорелась сухая трава

В Удмуртии вблизи реки Буй на площади 300 гектаров загорелась сухая трава

© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Пожар. Архивное фото
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УФА, 12 апр - РИА Новости. Сухая растительность загорелась на площади 300 гектаров в Удмуртии, сообщает ГУ МЧС по региону.
Камбарском районе вблизи реки Буй горит сухая растительность. На место направлены все необходимые силы и средства: огнеборцы, сотрудники министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды региона. Предварительная площадь пожара составляет 300 гектаров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тушение осложняется отсутствием проезда для специализированной техники. К месту возгорания пожарные добираются пешком.
 
ПроисшествияКамбарский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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