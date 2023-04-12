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СФ одобрил закон об ответственности за незаконный оборот редких растений - РИА Новости, 12.04.2023
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16:33 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/rasteniya-1864834061.html
СФ одобрил закон об ответственности за незаконный оборот редких растений
СФ одобрил закон об ответственности за незаконный оборот редких растений - РИА Новости, 12.04.2023
СФ одобрил закон об ответственности за незаконный оборот редких растений
Сенаторы на заседании в среду одобрили закон об уголовной ответственности за порчу и незаконный оборот особо редких растений и грибов, внесённых в Красную... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T16:33
2023-04-12T16:33
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон об уголовной ответственности за порчу и незаконный оборот особо редких растений и грибов, внесённых в Красную книгу. Законом устанавливается наказание за незаконные уничтожение, повреждение, приобретение, хранение, перевозку, добычу, сбор, пересылку или продажу особо ценных растений и грибов, внесённых в Красную книгу РФ или охраняемых международными договорами. Устанавливается наказание в виде обязательных работ до 480 часов, исправительных работ до 2 лет, принудительных работ или лишения свободы до четырёх лет с возможным штрафом в один миллион рублей с конфискацией полученного имущества в результате порчи или незаконного оборота этих объектов. При совершении того же деяния с публичной демонстрацией устанавливается ответственность с наказанием в виде лишения свободы на срок до шести лет. При использовании своего служебного положения для совершения данного деяния устанавливается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, а при совершении того же деяния по предварительному сговору или организованной группой лиц - на срок до девяти лет, говорится в заключении конституционного комитета СФ.
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общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
СФ одобрил закон об ответственности за незаконный оборот редких растений

СФ одобрил закон об уголовной ответственности за незаконный оборот растений Красной книги

© Пресс-служба Минприроды РФРедкие растения, занесенные в Красную книгу РФ
Редкие растения, занесенные в Красную книгу РФ
© Пресс-служба Минприроды РФ
Редкие растения, занесенные в Красную книгу РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон об уголовной ответственности за порчу и незаконный оборот особо редких растений и грибов, внесённых в Красную книгу.
Законом устанавливается наказание за незаконные уничтожение, повреждение, приобретение, хранение, перевозку, добычу, сбор, пересылку или продажу особо ценных растений и грибов, внесённых в Красную книгу РФ или охраняемых международными договорами.
Устанавливается наказание в виде обязательных работ до 480 часов, исправительных работ до 2 лет, принудительных работ или лишения свободы до четырёх лет с возможным штрафом в один миллион рублей с конфискацией полученного имущества в результате порчи или незаконного оборота этих объектов. При совершении того же деяния с публичной демонстрацией устанавливается ответственность с наказанием в виде лишения свободы на срок до шести лет.
При использовании своего служебного положения для совершения данного деяния устанавливается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, а при совершении того же деяния по предварительному сговору или организованной группой лиц - на срок до девяти лет, говорится в заключении конституционного комитета СФ.
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