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СФ одобрил закон об ответственности за незаконный оборот редких растений
СФ одобрил закон об ответственности за незаконный оборот редких растений - РИА Новости, 12.04.2023
СФ одобрил закон об ответственности за незаконный оборот редких растений
Сенаторы на заседании в среду одобрили закон об уголовной ответственности за порчу и незаконный оборот особо редких растений и грибов, внесённых в Красную... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T16:33
2023-04-12T16:33
2023-04-12T16:33
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон об уголовной ответственности за порчу и незаконный оборот особо редких растений и грибов, внесённых в Красную книгу. Законом устанавливается наказание за незаконные уничтожение, повреждение, приобретение, хранение, перевозку, добычу, сбор, пересылку или продажу особо ценных растений и грибов, внесённых в Красную книгу РФ или охраняемых международными договорами. Устанавливается наказание в виде обязательных работ до 480 часов, исправительных работ до 2 лет, принудительных работ или лишения свободы до четырёх лет с возможным штрафом в один миллион рублей с конфискацией полученного имущества в результате порчи или незаконного оборота этих объектов. При совершении того же деяния с публичной демонстрацией устанавливается ответственность с наказанием в виде лишения свободы на срок до шести лет. При использовании своего служебного положения для совершения данного деяния устанавливается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, а при совершении того же деяния по предварительному сговору или организованной группой лиц - на срок до девяти лет, говорится в заключении конституционного комитета СФ.
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общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
СФ одобрил закон об ответственности за незаконный оборот редких растений
СФ одобрил закон об уголовной ответственности за незаконный оборот растений Красной книги
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон об уголовной ответственности за порчу и незаконный оборот особо редких растений и грибов, внесённых в Красную книгу.
Законом устанавливается наказание за незаконные уничтожение, повреждение, приобретение, хранение, перевозку, добычу, сбор, пересылку или продажу особо ценных растений и грибов, внесённых в Красную книгу РФ
или охраняемых международными договорами.
Устанавливается наказание в виде обязательных работ до 480 часов, исправительных работ до 2 лет, принудительных работ или лишения свободы до четырёх лет с возможным штрафом в один миллион рублей с конфискацией полученного имущества в результате порчи или незаконного оборота этих объектов. При совершении того же деяния с публичной демонстрацией устанавливается ответственность с наказанием в виде лишения свободы на срок до шести лет.
При использовании своего служебного положения для совершения данного деяния устанавливается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, а при совершении того же деяния по предварительному сговору или организованной группой лиц - на срок до девяти лет, говорится в заключении конституционного комитета СФ.
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