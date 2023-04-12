В Чечне видео расправы бойцов над украинским пленным назвали провокацией
Дудаев назвал видео расправы бойцов над украинским пленным дешевой провокацией
© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБоец специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова
Боец специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 12 апр – РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале назвал видео, на котором люди в шевронах чеченского полка расправляются над украинским пленным, "дешёвой попыткой провокации".
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"Мы видим как, якобы, двое военнослужащих всячески пытаются засветить на камеру шевроны нашего популярного полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова, и вот совершают, якобы, эти подлые действия по отношению к военнопленным. <…> Вброс этого видеоролика является дешёвой попыткой провокации. <…>Мы ответственно заявляем, что ни один военнослужащий из Чеченской Республики, ни одно подразделение Чеченской Республики не имеют никакого отношения к данной видеосъемке и к действиям, которые якобы происходят на этом видеоролике", - сказал Дудаев в видео, опубликованном в телеграм-канале.
При этом, министр подчеркнул, что чеченские воины агрессивно, жестко и высокопрофессионально выполняют боевые задачи на поле боя, но отличаются уважительным отношением к оппонентам.
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"<…> Любой, кто знаком с чеченским народом, может подтвердить, что у нас всегда было уважительное отношение к нашим оппонентам, уважительное отношение, в том числе, к нашим врагам <…> на поле боя, тем более, к военнопленным. Мы никогда не прибегали к такого рода подлым действиям", - заявил Дудаев.