В Чечне видео расправы бойцов над украинским пленным назвали провокацией

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"Мы видим как, якобы, двое военнослужащих всячески пытаются засветить на камеру шевроны нашего популярного полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова, и вот совершают, якобы, эти подлые действия по отношению к военнопленным. <…> Вброс этого видеоролика является дешёвой попыткой провокации. <…>Мы ответственно заявляем, что ни один военнослужащий из Чеченской Республики, ни одно подразделение Чеченской Республики не имеют никакого отношения к данной видеосъемке и к действиям, которые якобы происходят на этом видеоролике", - сказал Дудаев в видео, опубликованном в телеграм-канале.