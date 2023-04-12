https://ria.ru/20230412/pzrk-1864650755.html

МИД России предупредил об угрозах из-за поставок Украине ПЗРК

МИД России предупредил об угрозах из-за поставок Украине ПЗРК - РИА Новости, 12.04.2023

МИД России предупредил об угрозах из-за поставок Украине ПЗРК

На фоне попадающих на Украину ПЗРК и ПТРК Запада впору ставить вопрос о безопасности гражданского авиасообщения в мире и Европе, заявили РИА Новости в МИД. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T06:17

2023-04-12T06:17

2023-04-12T07:36

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. На фоне попадающих на Украину ПЗРК и ПТРК Запада впору ставить вопрос о безопасности гражданского авиасообщения в мире и Европе, заявили РИА Новости в МИД."Попадающее на Украину западное оружие, в том числе ПЗРК и ПТРК, в силу зашкаливающей там коррупции расползается по всему миру, в зоны других региональных конфликтов, попадает в руки организованной преступности, террористов и экстремистов различных мастей… Скоро впору будет ставить вопрос о безопасности гражданского авиасообщения в мире, в том числе над Европой", — заявили в ведомстве.В министерстве подчеркнули, что ЕС и его страны-члены совокупно передали Киеву оружия и военной техники более чем на 12 миллиардов евро. Кроме того, они поставляют тяжелое вооружение, самолеты, танки, а также договорились передать ВСУ до конца года еще один миллион артиллерийских снарядов, добавили в ведомстве. Помимо этого, в странах Евросоюза не препятствуют вербовке наемников, указали в МИД.Дипломаты считают, что "именно из западного оружия, вложенного в руки преступной украинской власти и наемников, происходит уничтожение мирного населения ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областей, включая женщин и детей".Комментируя слова премьер-министр Венгрии Виктора Орбана о том, что страны ЕС близки к обсуждению ранее избегавшейся темы отправки "войск некого миротворческого типа" на Украину, в российском ведомстве указали, что "любые рассуждения Евросоюза о своем миротворчестве в нынешних условиях весьма лицемерны, поскольку никаких усилий в сторону политического урегулирования ЕС не предпринимает"."Более того, Евросоюз уже де-факто участвует в конфликте на Украине. Обеспечивает политическое прикрытие любых преступлений, провокаций и инсценировок, осуществляемых украинским режимом", — заключили в министерстве.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники.Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230407/istrebiteli-1863885467.html

https://ria.ru/20230411/melnik-1864563409.html

https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html

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в мире, украина, россия, европа, виктор орбан, евросоюз, вооруженные силы украины, запорожская аэс