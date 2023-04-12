ПВО перехватила два снаряда HIMARS и сбила пять украинских беспилотников
Минобороны России: ПВО перехватила два снаряда HIMARS и сбила пять беспилотников ВСУ
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" ПВО ЮВО ВС РФ на позиции в зоне СВО
Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" ПВО ЮВО ВС РФ на позиции в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российская ПВО за сутки перехватила два снаряда РСЗО HIMARS и уничтожила пять украинских беспилотников в ДНР и ЛНР, сообщили в сводке Минобороны РФ.
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"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новокраснянка, Наугольное, Кременная, Червонопоповка Луганской народной республики и Еленовка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 407 самолетов, 228 вертолетов, 3741 беспилотный летательный аппарат, 415 зенитных ракетных комплексов, 8647 танков и других боевых бронированных машин, 1082 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4570 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9483 единицы специальной военной автомобильной техники.