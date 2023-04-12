https://ria.ru/20230412/pvo-1864781857.html

ПВО перехватила два снаряда HIMARS и сбила пять украинских беспилотников

ПВО перехватила два снаряда HIMARS и сбила пять украинских беспилотников - РИА Новости, 12.04.2023

ПВО перехватила два снаряда HIMARS и сбила пять украинских беспилотников

Российская ПВО за сутки перехватила два снаряда РСЗО HIMARS и уничтожила пять украинских беспилотников в ДНР и ЛНР, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T14:25

2023-04-12T14:25

2023-04-12T14:27

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864384042_0:97:3294:1950_1920x0_80_0_0_5b2d613e407870b03739ba96c4006b60.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российская ПВО за сутки перехватила два снаряда РСЗО HIMARS и уничтожила пять украинских беспилотников в ДНР и ЛНР, сообщили в сводке Минобороны РФ. По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 407 самолетов, 228 вертолетов, 3741 беспилотный летательный аппарат, 415 зенитных ракетных комплексов, 8647 танков и других боевых бронированных машин, 1082 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4570 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9483 единицы специальной военной автомобильной техники.

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина