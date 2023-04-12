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ПВО перехватила два снаряда HIMARS и сбила пять украинских беспилотников - РИА Новости, 12.04.2023
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14:25 12.04.2023 (обновлено: 14:27 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/pvo-1864781857.html
ПВО перехватила два снаряда HIMARS и сбила пять украинских беспилотников
ПВО перехватила два снаряда HIMARS и сбила пять украинских беспилотников - РИА Новости, 12.04.2023
ПВО перехватила два снаряда HIMARS и сбила пять украинских беспилотников
Российская ПВО за сутки перехватила два снаряда РСЗО HIMARS и уничтожила пять украинских беспилотников в ДНР и ЛНР, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T14:25
2023-04-12T14:27
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российская ПВО за сутки перехватила два снаряда РСЗО HIMARS и уничтожила пять украинских беспилотников в ДНР и ЛНР, сообщили в сводке Минобороны РФ. По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 407 самолетов, 228 вертолетов, 3741 беспилотный летательный аппарат, 415 зенитных ракетных комплексов, 8647 танков и других боевых бронированных машин, 1082 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4570 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9483 единицы специальной военной автомобильной техники.
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Украина
ПВО перехватила два снаряда HIMARS и сбила пять украинских беспилотников

Минобороны России: ПВО перехватила два снаряда HIMARS и сбила пять беспилотников ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" ПВО ЮВО ВС РФ на позиции в зоне СВО
Зенитно-ракетный комплекс Бук-М3 ПВО ЮВО ВС РФ на позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
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Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" ПВО ЮВО ВС РФ на позиции в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российская ПВО за сутки перехватила два снаряда РСЗО HIMARS и уничтожила пять украинских беспилотников в ДНР и ЛНР, сообщили в сводке Минобороны РФ.
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"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новокраснянка, Наугольное, Кременная, Червонопоповка Луганской народной республики и Еленовка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 407 самолетов, 228 вертолетов, 3741 беспилотный летательный аппарат, 415 зенитных ракетных комплексов, 8647 танков и других боевых бронированных машин, 1082 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4570 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9483 единицы специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
11 апреля, 13:58
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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