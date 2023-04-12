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В Австрии допустили арест Путина в случае визита в страну - РИА Новости, 12.04.2023
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19:57 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/putin-1864900029.html
В Австрии допустили арест Путина в случае визита в страну
В Австрии допустили арест Путина в случае визита в страну - РИА Новости, 12.04.2023
В Австрии допустили арест Путина в случае визита в страну
Вена исполнила бы решение Международного уголовного суда (МУС) и произвела бы арест президента РФ Владимира Путина, если бы тот посетил Австрию, заявила... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T19:57
2023-04-12T19:57
в мире
россия
австрия
владимир путин
международный уголовный суд
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БЕРЛИН, 12 апр - РИА Новости. Вена исполнила бы решение Международного уголовного суда (МУС) и произвела бы арест президента РФ Владимира Путина, если бы тот посетил Австрию, заявила австрийский министр по делам ЕС и Конституции Каролина Эдтштадлер, комментируя ордер МУС, юрисдикцию которого РФ не признает. "Австрия будет соблюдать свои обязательства по международному и уголовному праву. Я была когда-то судьей по уголовным делам на своей гражданской работе, и выдача МУС этого международного ордера означает, что если он (Владимир Путин - ред.) ступит на австрийскую землю, то должен быть произведен арест", - заявила Эдтштадлер в интервью Tagesspiegel. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что МУС - ограниченная по составу, сторонняя для ООН структура, в которой не участвуют многие государства. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. Захарова также отмечала, что высшие должностные лица государств имеют иммунитет перед решениями Международного уголовного суда, а Россия никогда не являлась участницей МУС и не будет с ним сотрудничать, его действия в отношении РФ являются "юридически ничтожными". Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости заявлял, что решения МУС, такие как выдача ордера на арест Путина, создают колоссальный негативный потенциал. Он также предупредил власти ФРГ, ранее поддержавшие ордер на арест российского президента, что решение его реализовать будет равносильно объявлению войны. По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, Россия считает любые документы Международного уголовного суда ничтожными и незаконными. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что решение МУС странное - яркое подтверждение того, что у них не осталось никаких других способов запугать страну. В Москве неоднократно опровергали утверждения западных политиков и СМИ о "военных преступлениях" российских военных. В РФ также отмечали, что множество международных организаций закрывает глаза на действия Киева в отношении мирного населения Донбасса с 2014 года.
https://ria.ru/20230405/mus-1863085425.html
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в мире, россия, австрия, владимир путин, международный уголовный суд, европа, гаага, евросоюз
В мире, Россия, Австрия, Владимир Путин, Международный уголовный суд, Европа, Гаага, Евросоюз
В Австрии допустили арест Путина в случае визита в страну

Министр Австрии по делам ЕС Эдтштадлер: Вена арестовала бы Путина в случае визита в страну

© Fotolia / jorisvoВенская ратуша. Австрия
Венская ратуша. Австрия - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Fotolia / jorisvo
Венская ратуша. Австрия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 апр - РИА Новости. Вена исполнила бы решение Международного уголовного суда (МУС) и произвела бы арест президента РФ Владимира Путина, если бы тот посетил Австрию, заявила австрийский министр по делам ЕС и Конституции Каролина Эдтштадлер, комментируя ордер МУС, юрисдикцию которого РФ не признает.
"Австрия будет соблюдать свои обязательства по международному и уголовному праву. Я была когда-то судьей по уголовным делам на своей гражданской работе, и выдача МУС этого международного ордера означает, что если он (Владимир Путин - ред.) ступит на австрийскую землю, то должен быть произведен арест", - заявила Эдтштадлер в интервью Tagesspiegel.
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
В МИД Казахстана отреагировали на решение МУС об аресте Путина
5 апреля, 09:52
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что МУС - ограниченная по составу, сторонняя для ООН структура, в которой не участвуют многие государства. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
Захарова также отмечала, что высшие должностные лица государств имеют иммунитет перед решениями Международного уголовного суда, а Россия никогда не являлась участницей МУС и не будет с ним сотрудничать, его действия в отношении РФ являются "юридически ничтожными".
Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
В ЮАР заявили о готовности к приезду Путина на саммит БРИКС
8 апреля, 05:45
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости заявлял, что решения МУС, такие как выдача ордера на арест Путина, создают колоссальный негативный потенциал. Он также предупредил власти ФРГ, ранее поддержавшие ордер на арест российского президента, что решение его реализовать будет равносильно объявлению войны.
По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, Россия считает любые документы Международного уголовного суда ничтожными и незаконными. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что решение МУС странное - яркое подтверждение того, что у них не осталось никаких других способов запугать страну.
В Москве неоднократно опровергали утверждения западных политиков и СМИ о "военных преступлениях" российских военных. В РФ также отмечали, что множество международных организаций закрывает глаза на действия Киева в отношении мирного населения Донбасса с 2014 года.
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
В США предупредили об игре с огнем из-за стремления победить Россию
11 апреля, 04:01
 
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