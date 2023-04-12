Рейтинг@Mail.ru
В США назвали секретное оружие Путина, вызывающее зависть у Зеленского - РИА Новости, 12.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:48 12.04.2023 (обновлено: 19:00 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/putin-1864811434.html
В США назвали секретное оружие Путина, вызывающее зависть у Зеленского
В США назвали секретное оружие Путина, вызывающее зависть у Зеленского - РИА Новости, 12.04.2023
В США назвали секретное оружие Путина, вызывающее зависть у Зеленского
Преимущество Владимира Путина над украинским лидером Владимиром Зеленским заключается в том, что ему не нужно спешить для достижения своих целей, заявил бывший... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T15:48
2023-04-12T19:00
специальная военная операция на украине
в мире
москва
сша
артемовск
владимир зеленский
владимир путин
скотт риттер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863486867_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e6edfbb9e9895cd7ca32610ee670b09.jpg
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Преимущество Владимира Путина над украинским лидером Владимиром Зеленским заключается в том, что ему не нужно спешить для достижения своих целей, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner."Зеленский находится в сильной зависимости от временных рамок, так как на него оказывают давление. Каждый новый день означает, что Запад должен выделить еще больше денег и ресурсов для поддержания этого конфликта", — отметил он.Риттер обратил внимание, что Путин, в отличие от Зеленского, временем не ограничен. По словам офицера, российский лидер поставил конкретные цели, которые Москва намерена достичь в ходе специальной военной операции, и будет планомерно их реализовывать.ВСУ же находятся в критическом состоянии и не способны противостоять российским подразделениям в Артемовске, заметил эксперт. После поражения в этой битве, уверен он, Зеленский под давлением западных союзников будет вынужден пойти на переговоры с Москвой.
https://ria.ru/20230412/ssha-1864792124.html
https://ria.ru/20230412/ukraina-1864762833.html
москва
сша
артемовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863486867_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_c82ca993c42a81b80e538e800ca3895e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, сша, артемовск, владимир зеленский, владимир путин, скотт риттер, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, США, Артемовск, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В США назвали секретное оружие Путина, вызывающее зависть у Зеленского

Экс-разведчик ВС США Риттер: время на стороне президента России Путина, а не Зеленского

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Преимущество Владимира Путина над украинским лидером Владимиром Зеленским заключается в том, что ему не нужно спешить для достижения своих целей, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
"Зеленский находится в сильной зависимости от временных рамок, так как на него оказывают давление. Каждый новый день означает, что Запад должен выделить еще больше денег и ресурсов для поддержания этого конфликта", — отметил он.
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Херш: США готовят черновик соглашения по Украине на случай поражения России
Вчера, 14:58
Риттер обратил внимание, что Путин, в отличие от Зеленского, временем не ограничен. По словам офицера, российский лидер поставил конкретные цели, которые Москва намерена достичь в ходе специальной военной операции, и будет планомерно их реализовывать.
ВСУ же находятся в критическом состоянии и не способны противостоять российским подразделениям в Артемовске, заметил эксперт. После поражения в этой битве, уверен он, Зеленский под давлением западных союзников будет вынужден пойти на переговоры с Москвой.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Ловушка для Зеленского. СМИ назвали серьезную проблему Украины
Вчера, 13:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоскваСШААртемовскВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала