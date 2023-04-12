https://ria.ru/20230412/putin-1864811434.html
В США назвали секретное оружие Путина, вызывающее зависть у Зеленского
В США назвали секретное оружие Путина, вызывающее зависть у Зеленского - РИА Новости, 12.04.2023
В США назвали секретное оружие Путина, вызывающее зависть у Зеленского
Преимущество Владимира Путина над украинским лидером Владимиром Зеленским заключается в том, что ему не нужно спешить для достижения своих целей, заявил бывший... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T15:48
2023-04-12T15:48
2023-04-12T19:00
специальная военная операция на украине
в мире
москва
сша
артемовск
владимир зеленский
владимир путин
скотт риттер
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Преимущество Владимира Путина над украинским лидером Владимиром Зеленским заключается в том, что ему не нужно спешить для достижения своих целей, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner."Зеленский находится в сильной зависимости от временных рамок, так как на него оказывают давление. Каждый новый день означает, что Запад должен выделить еще больше денег и ресурсов для поддержания этого конфликта", — отметил он.Риттер обратил внимание, что Путин, в отличие от Зеленского, временем не ограничен. По словам офицера, российский лидер поставил конкретные цели, которые Москва намерена достичь в ходе специальной военной операции, и будет планомерно их реализовывать.ВСУ же находятся в критическом состоянии и не способны противостоять российским подразделениям в Артемовске, заметил эксперт. После поражения в этой битве, уверен он, Зеленский под давлением западных союзников будет вынужден пойти на переговоры с Москвой.
https://ria.ru/20230412/ssha-1864792124.html
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В США назвали секретное оружие Путина, вызывающее зависть у Зеленского
Экс-разведчик ВС США Риттер: время на стороне президента России Путина, а не Зеленского