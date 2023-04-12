https://ria.ru/20230412/putin-1864811434.html

В США назвали секретное оружие Путина, вызывающее зависть у Зеленского

В США назвали секретное оружие Путина, вызывающее зависть у Зеленского - РИА Новости, 12.04.2023

В США назвали секретное оружие Путина, вызывающее зависть у Зеленского

Преимущество Владимира Путина над украинским лидером Владимиром Зеленским заключается в том, что ему не нужно спешить для достижения своих целей, заявил бывший... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T15:48

2023-04-12T15:48

2023-04-12T19:00

специальная военная операция на украине

в мире

москва

сша

артемовск

владимир зеленский

владимир путин

скотт риттер

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Преимущество Владимира Путина над украинским лидером Владимиром Зеленским заключается в том, что ему не нужно спешить для достижения своих целей, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner."Зеленский находится в сильной зависимости от временных рамок, так как на него оказывают давление. Каждый новый день означает, что Запад должен выделить еще больше денег и ресурсов для поддержания этого конфликта", — отметил он.Риттер обратил внимание, что Путин, в отличие от Зеленского, временем не ограничен. По словам офицера, российский лидер поставил конкретные цели, которые Москва намерена достичь в ходе специальной военной операции, и будет планомерно их реализовывать.ВСУ же находятся в критическом состоянии и не способны противостоять российским подразделениям в Артемовске, заметил эксперт. После поражения в этой битве, уверен он, Зеленский под давлением западных союзников будет вынужден пойти на переговоры с Москвой.

https://ria.ru/20230412/ssha-1864792124.html

https://ria.ru/20230412/ukraina-1864762833.html

москва

сша

артемовск

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