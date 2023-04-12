https://ria.ru/20230412/putin-1864761814.html
Выступление Владимира Путина с речью в День космонавтики. Прямая трансляция
Выступление Владимира Путина с речью в День космонавтики. Прямая трансляция - РИА Новости, 12.04.2023
Выступление Владимира Путина с речью в День космонавтики. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин выступает с речью в День космонавтики. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T17:50
2023-04-12T17:50
2023-04-12T17:50
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Президент России Владимир Путин выступает с речью в День космонавтики.
РИА Новости
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LIVE: Выступление Путина в День космонавтики
LIVE: Выступление Путина в День космонавтики
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РИА Новости
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владимир путин, видео
Владимир Путин
Выступление Владимира Путина с речью в День космонавтики. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин выступает с речью в День космонавтики.
2023-04-12T17:50
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PT9M27S
Президент России Владимир Путин выступает с речью в День космонавтики.