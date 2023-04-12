https://ria.ru/20230412/putin-1864761814.html

Выступление Владимира Путина с речью в День космонавтики. Прямая трансляция

Выступление Владимира Путина с речью в День космонавтики. Прямая трансляция - РИА Новости, 12.04.2023

Выступление Владимира Путина с речью в День космонавтики. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин выступает с речью в День космонавтики. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T17:50

2023-04-12T17:50

2023-04-12T17:50

владимир путин

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Президент России Владимир Путин выступает с речью в День космонавтики.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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