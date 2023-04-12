https://ria.ru/20230412/punkt-1864647910.html

Российские военные уничтожили два опорных пункта ВСУ в Запорожской области

Российские военные уничтожили два опорных пункта ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 12.04.2023

Российские военные уничтожили два опорных пункта ВСУ в Запорожской области

Российские подразделения уничтожили два опорных пункта войск Украины в Запорожской области, ликвидировав около десяти боевиков, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T05:05

2023-04-12T05:05

2023-04-12T05:17

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

александр гордеев (полковник)

запорожская область

зрк с-300

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0b/1857197922_0:141:2992:1824_1920x0_80_0_0_1c0e11762d65960c8738b6c17d98eae4.jpg

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили два опорных пункта войск Украины в Запорожской области, ликвидировав около десяти боевиков, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" полковник Александр Гордеев. "Силами и средствами воздушной разведки в районах населенных пунктов Гуляй Поле и Луговское вскрыты и огнем артиллерии уничтожены два опорных пункта противника, ликвидировано до десяти боевиков", — рассказал офицер. По его словам, также на Запорожском направлении мотострелковые подразделения группировки "Восток" уничтожили пикап и трех боевиков мобильной огневой группы противника. Кроме того, расчет зенитного ракетного комплекса "Тор" сбил беспилотный летательный аппарат "Лелека", а огнем из стрелкового оружия удалось сбить два БПЛА типа "крыло". В рамках контрбатарейной борьбы, добавил офицер, с помощью комплекса "Зоопарк" военные обнаружили и уничтожили расчетами самоходных артиллерийских установок "Акация" и "Гиацинт-С" гаубицу и самоходную установка "Акация" противника в районе населенного пункта Чаривное. "На Южно-Донецком направлении вооруженные силы отразили ракетный удар противника, сбив два снаряда HIMARS с помощью ЗРК С-300 и "Бук", заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230412/razvedchiki-1864646451.html

россия

украина

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, украина, александр гордеев (полковник), запорожская область, зрк с-300