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Российские военные уничтожили два опорных пункта ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 12.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 12.04.2023 (обновлено: 05:17 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/punkt-1864647910.html
Российские военные уничтожили два опорных пункта ВСУ в Запорожской области
Российские военные уничтожили два опорных пункта ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 12.04.2023
Российские военные уничтожили два опорных пункта ВСУ в Запорожской области
Российские подразделения уничтожили два опорных пункта войск Украины в Запорожской области, ликвидировав около десяти боевиков, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T05:05
2023-04-12T05:17
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
александр гордеев (полковник)
запорожская область
зрк с-300
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили два опорных пункта войск Украины в Запорожской области, ликвидировав около десяти боевиков, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" полковник Александр Гордеев. "Силами и средствами воздушной разведки в районах населенных пунктов Гуляй Поле и Луговское вскрыты и огнем артиллерии уничтожены два опорных пункта противника, ликвидировано до десяти боевиков", — рассказал офицер. По его словам, также на Запорожском направлении мотострелковые подразделения группировки "Восток" уничтожили пикап и трех боевиков мобильной огневой группы противника. Кроме того, расчет зенитного ракетного комплекса "Тор" сбил беспилотный летательный аппарат "Лелека", а огнем из стрелкового оружия удалось сбить два БПЛА типа "крыло". В рамках контрбатарейной борьбы, добавил офицер, с помощью комплекса "Зоопарк" военные обнаружили и уничтожили расчетами самоходных артиллерийских установок "Акация" и "Гиацинт-С" гаубицу и самоходную установка "Акация" противника в районе населенного пункта Чаривное. "На Южно-Донецком направлении вооруженные силы отразили ракетный удар противника, сбив два снаряда HIMARS с помощью ЗРК С-300 и "Бук", заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230412/razvedchiki-1864646451.html
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безопасность, россия, украина, александр гордеев (полковник), запорожская область, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Александр Гордеев (полковник), Запорожская область, ЗРК С-300
Российские военные уничтожили два опорных пункта ВСУ в Запорожской области

Гордеев: российские военные уничтожили два опорных пункта ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г"
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
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Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г". Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили два опорных пункта войск Украины в Запорожской области, ликвидировав около десяти боевиков, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" полковник Александр Гордеев.
"Силами и средствами воздушной разведки в районах населенных пунктов Гуляй Поле и Луговское вскрыты и огнем артиллерии уничтожены два опорных пункта противника, ликвидировано до десяти боевиков", — рассказал офицер.
По его словам, также на Запорожском направлении мотострелковые подразделения группировки "Восток" уничтожили пикап и трех боевиков мобильной огневой группы противника. Кроме того, расчет зенитного ракетного комплекса "Тор" сбил беспилотный летательный аппарат "Лелека", а огнем из стрелкового оружия удалось сбить два БПЛА типа "крыло".
В рамках контрбатарейной борьбы, добавил офицер, с помощью комплекса "Зоопарк" военные обнаружили и уничтожили расчетами самоходных артиллерийских установок "Акация" и "Гиацинт-С" гаубицу и самоходную установка "Акация" противника в районе населенного пункта Чаривное.
"На Южно-Донецком направлении вооруженные силы отразили ракетный удар противника, сбив два снаряда HIMARS с помощью ЗРК С-300 и "Бук", заключил собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаАлександр Гордеев (полковник)Запорожская областьЗРК С-300
 
 
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