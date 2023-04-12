https://ria.ru/20230412/prognoz-1864637334.html

Посетивший Артемовск бельгийский журналист дал мрачный прогноз для ВСУ

Посетивший Артемовск бельгийский журналист дал мрачный прогноз для ВСУ - РИА Новости, 12.04.2023

Посетивший Артемовск бельгийский журналист дал мрачный прогноз для ВСУ

Украинские военные не понимают, зачем они воюют в Артемовске, написал в статье для Bild бельгийский журналист Ян Хумин, посетивший этот населенный пункт. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T01:00

2023-04-12T01:00

2023-04-12T09:49

в мире

донецкая народная республика

артемовск

вооруженные силы украины

bild

денис пушилин

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Украинские военные не понимают, зачем они воюют в Артемовске, написал в статье для Bild бельгийский журналист Ян Хумин, посетивший этот населенный пункт.По словам Хумина, ему не удалось встретить "позитивной энергии" в Артемовске, он описал настроение украинских военных как "напряженное, сосредоточенное и обеспокоенное".Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы взяли под контроль все административные здания в Артемовске.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За населенный пункт уже более полугода идут ожесточенные бои.По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава ВСУ.

https://ria.ru/20230409/artemovsk-1864087925.html

донецкая народная республика

артемовск

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Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, артемовск, вооруженные силы украины, bild, денис пушилин