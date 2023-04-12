Посетивший Артемовск бельгийский журналист дал мрачный прогноз для ВСУ
Bild: украинские военные не понимают, зачем они воюют в Артемовске
© AP Photo / LibkosУкраинские военные в районе Артемовска (Бахмута)
© AP Photo / Libkos
Украинские военные в районе Артемовска (Бахмута). Архивное фото
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Украинские военные не понимают, зачем они воюют в Артемовске, написал в статье для Bild бельгийский журналист Ян Хумин, посетивший этот населенный пункт.
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"Только две оставшиеся дороги соединяют почти окруженный город с остальной территорией, контролируемой украинцами. Да и в самом городе русские продвигаются вперед улица за улицей. Кажется, это только вопрос времени, когда они полностью возьмут Бахмут. <…> Многие (украинские военные. — Прим. ред.) задаются вопросом, зачем они сражаются в Бахмуте", — заявил он.
По словам Хумина, ему не удалось встретить "позитивной энергии" в Артемовске, он описал настроение украинских военных как "напряженное, сосредоточенное и обеспокоенное".
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"Русские медленно, но верно выигрывают битву за Бахмут", — резюмировал бельгийский журналист.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы взяли под контроль все административные здания в Артемовске.
По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава ВСУ.
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