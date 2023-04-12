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Посетивший Артемовск бельгийский журналист дал мрачный прогноз для ВСУ - РИА Новости, 12.04.2023
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01:00 12.04.2023 (обновлено: 09:49 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/prognoz-1864637334.html
Посетивший Артемовск бельгийский журналист дал мрачный прогноз для ВСУ
Посетивший Артемовск бельгийский журналист дал мрачный прогноз для ВСУ - РИА Новости, 12.04.2023
Посетивший Артемовск бельгийский журналист дал мрачный прогноз для ВСУ
Украинские военные не понимают, зачем они воюют в Артемовске, написал в статье для Bild бельгийский журналист Ян Хумин, посетивший этот населенный пункт. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T01:00
2023-04-12T09:49
в мире
донецкая народная республика
артемовск
вооруженные силы украины
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денис пушилин
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Украинские военные не понимают, зачем они воюют в Артемовске, написал в статье для Bild бельгийский журналист Ян Хумин, посетивший этот населенный пункт.По словам Хумина, ему не удалось встретить "позитивной энергии" в Артемовске, он описал настроение украинских военных как "напряженное, сосредоточенное и обеспокоенное".Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы взяли под контроль все административные здания в Артемовске.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За населенный пункт уже более полугода идут ожесточенные бои.По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава ВСУ.
https://ria.ru/20230409/artemovsk-1864087925.html
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в мире, донецкая народная республика, артемовск, вооруженные силы украины, bild, денис пушилин
В мире, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Bild, Денис Пушилин
Посетивший Артемовск бельгийский журналист дал мрачный прогноз для ВСУ

Bild: украинские военные не понимают, зачем они воюют в Артемовске

© AP Photo / LibkosУкраинские военные в районе Артемовска (Бахмута)
Украинские военные в районе Артемовска (Бахмута) - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные в районе Артемовска (Бахмута). Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Украинские военные не понимают, зачем они воюют в Артемовске, написал в статье для Bild бельгийский журналист Ян Хумин, посетивший этот населенный пункт.
«

"Только две оставшиеся дороги соединяют почти окруженный город с остальной территорией, контролируемой украинцами. Да и в самом городе русские продвигаются вперед улица за улицей. Кажется, это только вопрос времени, когда они полностью возьмут Бахмут. <…> Многие (украинские военные. — Прим. ред.) задаются вопросом, зачем они сражаются в Бахмуте", — заявил он.

По словам Хумина, ему не удалось встретить "позитивной энергии" в Артемовске, он описал настроение украинских военных как "напряженное, сосредоточенное и обеспокоенное".
«

"Русские медленно, но верно выигрывают битву за Бахмут", — резюмировал бельгийский журналист.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы взяли под контроль все административные здания в Артемовске.
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Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За населенный пункт уже более полугода идут ожесточенные бои.
По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава ВСУ.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаАртемовскВооруженные силы УкраиныBildДенис Пушилин
 
 
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