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МВД раскритиковало эксперимент "Почты России" по онлайн-продаже вина
МВД раскритиковало эксперимент "Почты России" по онлайн-продаже вина - РИА Новости, 12.04.2023
МВД раскритиковало эксперимент "Почты России" по онлайн-продаже вина
МВД России выступило против эксперимента по онлайн-продаже вина через сайт "Почты России": алкоголь может попасть к подросткам, а доставку можно оформить даже в РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T17:35
2023-04-12T17:35
2023-04-12T17:37
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. МВД России выступило против эксперимента по онлайн-продаже вина через сайт "Почты России": алкоголь может попасть к подросткам, а доставку можно оформить даже в школы, сообщили РИА Новости в пресс-центре ведомства в среду.Ранее пресс-служба кабмина сообщила агентству, что правительство РФ одобрило законопроект о проведении эксперимента по онлайн-продаже российского вина через сайт "Почты России", теперь его внесли в Госдуму. Эксперимент планируется провести с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026-го.Как рассказали РИА Новости в пресс-центре МВД РФ, законопроект разработан Минфином и на этапе подготовки на рассмотрение в МВД не поступал."Законопроект не учитывает существующий запрет на продажу алкоголя несовершеннолетним, так как приобретение через интернет носит непубличный характер, а значит, алкоголь может быть заказан в том числе несовершеннолетними, а местом его доставки возможно определить любую территорию, где продажа такой продукции запрещена законом (школы)", - пояснили в МВД РФ.Помимо этого, по оценке министерства, проект не учитывает региональные ограничения по месту и времени продажи алкоголя: "Исходя из указанного, полагаем, что идея законопроекта даже в экспериментальном режиме содержит риски существенных нарушений прав и свобод граждан".В МВД РФ также опасаются, что принятие законопроекта увеличит риск "совершения противоправных действий" в отношении работников "Почты России", которым предстоит развозить спиртное.
https://ria.ru/20230101/alkogol-1842683324.html
https://ria.ru/20230309/vinodelni-1856718347.html
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почта россии, общество, россия, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)
Почта России, Общество, Россия, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России)
МВД раскритиковало эксперимент "Почты России" по онлайн-продаже вина
МВД выступило против эксперимента "Почты России" по онлайн-продаже вина через сайт
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. МВД России выступило против эксперимента по онлайн-продаже вина через сайт "Почты России": алкоголь может попасть к подросткам, а доставку можно оформить даже в школы, сообщили РИА Новости в пресс-центре ведомства в среду.
Ранее пресс-служба кабмина сообщила агентству, что правительство РФ одобрило законопроект о проведении эксперимента по онлайн-продаже российского вина через сайт "Почты России", теперь его внесли в Госдуму
. Эксперимент планируется провести с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026-го.
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Как рассказали РИА Новости в пресс-центре МВД РФ, законопроект разработан Минфином и
на этапе подготовки на рассмотрение в МВД не поступал.
"Законопроект не учитывает существующий запрет на продажу алкоголя несовершеннолетним, так как приобретение через интернет носит непубличный характер, а значит, алкоголь может быть заказан в том числе несовершеннолетними, а местом его доставки возможно определить любую территорию, где продажа такой продукции запрещена законом (школы)", - пояснили в МВД РФ.
Помимо этого, по оценке министерства, проект не учитывает региональные ограничения по месту и времени продажи алкоголя: "Исходя из указанного, полагаем, что идея законопроекта даже в экспериментальном режиме содержит риски существенных нарушений прав и свобод граждан".
В МВД РФ также опасаются, что принятие законопроекта увеличит риск "совершения противоправных действий" в отношении работников "Почты России", которым предстоит развозить спиртное.
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