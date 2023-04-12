https://ria.ru/20230412/primore-1864648897.html

Более 12 тысяч жителей Приморья остались без света из-за незаконных работ

Более 12 тысяч жителей Приморья остались без света из-за незаконных работ - РИА Новости, 12.04.2023

Более 12 тысяч жителей Приморья остались без света из-за незаконных работ

Более 12 тысяч жителей пригорода Владивостока остались без света из-за несанкционированных работ в охранной зоне ЛЭП, сообщает Дальневосточная распределительная РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T05:30

2023-04-12T05:30

2023-04-12T05:30

происшествия

владивосток

дальневосточная распределительная сетевая компания

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ВЛАДИВОСТОК, 12 апр – РИА Новости. Более 12 тысяч жителей пригорода Владивостока остались без света из-за несанкционированных работ в охранной зоне ЛЭП, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания. На месте бригада Приморских электрических сетей обнаружила несанкционированные работы прямо под линией, был оборван провод ЛЭП 110 кВ. Потребителей подключили по временной схеме. В среду в течение дня энергетики продолжат восстановительные работы, в том числе ночью 13 апреля запланировано временное отключение потребителей пригорода Владивостока.

https://ria.ru/20230329/lep-1861491300.html

владивосток

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток, дальневосточная распределительная сетевая компания