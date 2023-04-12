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Более 12 тысяч жителей Приморья остались без света из-за незаконных работ - РИА Новости, 12.04.2023
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05:30 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/primore-1864648897.html
Более 12 тысяч жителей Приморья остались без света из-за незаконных работ
Более 12 тысяч жителей Приморья остались без света из-за незаконных работ - РИА Новости, 12.04.2023
Более 12 тысяч жителей Приморья остались без света из-за незаконных работ
Более 12 тысяч жителей пригорода Владивостока остались без света из-за несанкционированных работ в охранной зоне ЛЭП, сообщает Дальневосточная распределительная РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T05:30
2023-04-12T05:30
происшествия
владивосток
дальневосточная распределительная сетевая компания
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ВЛАДИВОСТОК, 12 апр – РИА Новости. Более 12 тысяч жителей пригорода Владивостока остались без света из-за несанкционированных работ в охранной зоне ЛЭП, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания. На месте бригада Приморских электрических сетей обнаружила несанкционированные работы прямо под линией, был оборван провод ЛЭП 110 кВ. Потребителей подключили по временной схеме. В среду в течение дня энергетики продолжат восстановительные работы, в том числе ночью 13 апреля запланировано временное отключение потребителей пригорода Владивостока.
https://ria.ru/20230329/lep-1861491300.html
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происшествия, владивосток, дальневосточная распределительная сетевая компания
Происшествия, Владивосток, Дальневосточная распределительная сетевая компания
Более 12 тысяч жителей Приморья остались без света из-за незаконных работ

Более 12 тысяч жителей Приморья остались без света из-за несанкционированных работ у ЛЭП

© РИА Новости / Евгений Переверзев | Перейти в медиабанкОпора высоковольтной ЛЭП
Опора высоковольтной ЛЭП - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Евгений Переверзев
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Опора высоковольтной ЛЭП. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 апр – РИА Новости. Более 12 тысяч жителей пригорода Владивостока остались без света из-за несанкционированных работ в охранной зоне ЛЭП, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания.
«
"В городе Артёме при проведении несанкционированных работ в охранной зоне ЛЭП произошло погашение подстанции "Промузел". Инцидент произошел поздно вечером 11 апреля. В результате чего было нарушено электроснабжение более 12 тысяч потребителей пригорода Владивостока. Отключенная мощность составила 23 МВт", - говорится в сообщении.
На месте бригада Приморских электрических сетей обнаружила несанкционированные работы прямо под линией, был оборван провод ЛЭП 110 кВ.
Потребителей подключили по временной схеме. В среду в течение дня энергетики продолжат восстановительные работы, в том числе ночью 13 апреля запланировано временное отключение потребителей пригорода Владивостока.
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ПроисшествияВладивостокДальневосточная распределительная сетевая компания
 
 
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